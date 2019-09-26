ارتفاع إنتاج الصلب العالمي 3.4% في أغسطس

أظهرت بيانات من اتحاد الصلب العالمي اليوم الخميس أن إنتاج الصلب الخام العالمي زاد 3.4 في المائة إلى 156 مليون طن في أغسطس مقارنة مع الشهر نفسه قبل عام.

وزاد إنتاج الصلب من الصين حسب ما نشرته "رويترز"، أكبر منتج ومستهلك للمعدن في العالم، إلى 87.3 مليون طن بزيادة نسبتها 9.3 في المئة مقارنة مع أغسطس 2018.