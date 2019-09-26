الأسهم السعودية تفتتح تداولاتها على تراجع طفيف

افتتحت الأسهم السعودية جلسة اليوم الخميس على تراجع طفيف بنحو 11 نقطة، أو مايعادل 0.1 في المائة، حيث يتداول السوق الرئيسية عند 8018 نقطة.

فيما كانت حركة الأسهم خلال التعاملات بنحو 67 شركة باللون الأخضر و 59 شركة باللون الأحمر فيما تتداول 61 شركة على ثبات، فيما لازالت أسهم شركات الأسمنت تواصل ارتفاعاتها وكذلك أسهم شركات البتروكيماويات وبعض الاسهم الصناعية والتي تأتي بدعم من تحفيز حكومي.

وبلغت قيم التداول خلال بداية تعاملات الجلسة عند نحو 172.1 مليون ريال، حيث تمت التداولات عبر تداول 9.7 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 10.1 ألف صفقة.