"سبكيم" توزع 439,9 مليون أرباحا للمساهمين عن النصف الأول

قرر مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) في اجتماعه المنعقد أمس الأربعاء 25 سبتمبر 2019م توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2019م باجمالي المبلغ الموزع 439,999,999 ريال، على أن تكون حصة السهم من التوزيع 0.60 ريال، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 6.

وقالت الشركة إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 733,333,332 سهم، كما ان تاريخ التوزيع سيكون في 16-10-2019

وأن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأربعاء 2-10-2019م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وستقوم الشركة بالإعلان عن إلية التوزيع واسم البنك لاحقاً.