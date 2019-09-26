أسعار النفط مستقرة في ظل مخاوف بشأن زيادة الإمدادات وتباطؤ الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس بعد أن هبطت في الجلستين السابقتين بفعل مخاوف في القطاع بشأن زيادة الإمدادات ومؤشرات على تباطؤ الطلب.
وبحلول الساعة 05:55 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 62.36 دولار للبرميل منخفضة ثلاثة سنتات أو 0.05 بالمئة مقارنة مع مستوى الإغلاق السابق.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار سنتين أو 0.04 بالمئة إلى 56.47 دولار للبرميل.
وانخفضت أسعار برنت 3.6 بالمئة منذ إغلاق يوم الاثنين، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط 3.7 بالمئة في نفس الفترة، إذ تعرض الخامان القياسيان لضغوط بفعل زيادة مفاجئة قدرها 2.4 مليون برميل في مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي وتعافي الطاقة الإنتاجية للسعودية بوتيرة أسرع من المتوقع بعد هجمات 14 سبتمبر على منشأتي إنتاج في المملكة.
ولقت الأسعار بعض الدعم من آمال باحتمال انحسار النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما قد يعزز الطلب على النفط.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الأربعاء، بعد يوم من توبيخ لاذع وجهه للصين بشأن ممارساتها التجارية، إن بكين ترغب في إبرام صفقة "سيئة جدا" وإن الصفقة "قد تحدث في موعد أقرب مما تظنون".
كما وقع ترمب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اتفاقا تجاريا محدودا سيفتح الأسواق اليابانية أمام منتجات أمريكية بنحو سبعة مليارات دولار سنويا.
وبخلاف ذلك، يقول محللون إن هناك عوامل محدودة لدفع العقود الآجلة للخام للارتفاع أكثر.
وانخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط أمس الأربعاء لأدنى مستوياتها منذ الهجوم على السعودية.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية)
الطاقة- النفط
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