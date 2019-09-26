الكويت تجدد إدانتها للأعمال التخريبية التي استهدفت منشآت النفط الحيوية في السعودية

قال رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح إن ما حصل في منطقة الخليج عرض انسيابية إمداد الطاقة إلى الخطر، مشيرا في هذا السياق إلى هجمات الرابع عشر من سبتمبر على منشآت النفط الحيوية في المملكة العربية السعودية.

وجدد الشيخ جابر في كلمته أمام الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إدانة دولة الكويت وشجبها الشديدين لهذه الهجمات الإرهابية، مؤكداً على وقوف دولة الكويت ودعمها التام لكافة الإجراءات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وكرر الدعوة إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته حيال تأمين وحماية حرية الملاحة في هذه المنطقة الهامة من العالم والالتزام بالقانون الدولي للبحار، مؤكداً إن ذلك من شأنه أن يحافظ على السلم والأمن الدوليين.