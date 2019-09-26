الهلال .. زيارة «السعد» قبل التعاون

حرص الأمير نواف بن سعد رئيس النادي السابق، على الحضور لدعم ومؤازرة اللاعبين خلال مران أمس، قبل نزال التعاون اليوم في الجولة الخامسة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وأنهى الهلال تحضيراته الميدانية أمس استعدادا للمواجهة، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية.
وتخلل التدريب تطبيقات فنية وجمل تكتيكية متنوعة، قبل أن يختتمها المدرب الروماني رازفان لوشيسكو بمناورة على جزء من الملعب، شهدت مشاركة القائد محمد الشلهوب.
ودخل اللاعبون فور نهاية التدريبات إلى معسكر مغلق يمتد حتى موعد المباراة. وواصل الثنائي سلمان الفرج، وأندريه كاريلو برامجهما العلاجية والتأهيلية، من جراء الإصابتين اللتين يعانيانهما.
من جهة ثانية، هنأت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، الأمير نواف بن محمد عضو شرف النادي بمناسبة انتخابه نائبا لرئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى.
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