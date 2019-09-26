الهلال والتعاون .. بينهما «دين»

عندما يدلف الهلال إلى "محيط الرعب" لمواجهة التعاون في الجولة الخامسة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، سيعيد النظر إلى الوراء وتحديدا أواخر الموسم الماضي بعدما ألحق به ضيفه على ملعبه وبين جماهيره، خسارتين قاسيتين حرمتاه لقبي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، حيث سيبحث عن تسديد الفاتورتين اليوم.
ويبيت الهلال الثأر للتعاونيين بعد أن سقط على أيديهم مرتين الموسم الماضي في ظرف أربعة أيام فقط، المرة الأولى بخسارة ثقيلة 0 / 5 في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والأخرى بـ 0 / 2 في الأمتار الأخيرة أفقدته صدارة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وأهدت اللقب إلى النصر.
الهلال يجلس في الصدارة بـ (10 نقاط) ويطمح إلى الثأر وتعزيز الصدارة، بينما يحتل التعاون العاشر بـ (4 نقاط)، علما بأن لديه مباراتين مؤجلتين أمام الاتحاد والرائد. وفي المباراة الثانية، يستقبل أبها الـ 11 في بـ (4 نقاط)، الاتفاق السادس (5 نقاط) في لقاء تضميد الجراح، بعد أن خسر الأول من العدالة 1 / 2، والآخر من الفيصلي بهدف.
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