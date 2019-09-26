الحل لأمريكا .. إيجاد «مؤشر دولي» لأسعار الأدوية

تنفق الصناعة الصيدلانية أيضا مزيدا من المال على عمليات الدمج والاستحواذ وعمليات إعادة شراء الأسهم.

على نحو متزايد، شركات الأدوية الكبيرة تستعين بشركات التكنولوجيا الحيوية الأصغر من أجل الابتكار، ثم تشتري تلك الشركات قبل أن يكون لديها منتج في السوق، وتستخدم آلاتها التجارية الضخمة لبيع الأدوية على نطاق واسع.

عندما لا تشتري الشركات، غالبا ما تعيد شراء الأسهم.

على عكس أرباح الأسهم، فإن عمليات إعادة شراء الأسهم تزيد من الأرباح لكل سهم، ما يساعد المسؤولين التنفيذيين على تحقيق الأهداف وقبض المكافآت.

من عام 2006 حتى عام 2015، أنفقت 18 شركة أدوية كبرى 261 مليار دولار على عمليات إعادة شراء الأسهم، أي 57 في المائة مما تنفقه على البحث والتطوير، وذلك وفقا لوليام لازونيك، أستاذ الاقتصاد في جامعة ماساتشوستس لويل.

ويقول إن شركات الأدوية وجماعات الضغط التابعة لها "تحاول إرضاء الجميع".

ويضيف: "هدف شركة الأدوية والأشخاص الذين يديرونها هو إما جني الأرباح أوإعادة استثمارها لتطوير الأدوية. وهذا أمر لا أختلف معه. أو أنه توزيع الأموال على المساهمين، وهو في الواقع ما يفعلونه".

داخل صيدلية أولد ووكرفيل في ويندسور، حيث تصطف زجاجات الأدوية البنية التقليدية على الرفوف، ستيفاني أوديت البالغة من العمر 30 عاما من ميشيجان تخبر ساندرز عن شعورها عند تقنين الإنسولين.

تقول شبه ضاحكة: "إنه مثل أسوأ آثار الشرب في العالم. المشكلة هي أنك لم تشرب أي شيء".

"الحماض الكيتوني السكري" يهدد الحياة لدرجة أنه أدخل أوديت إلى العناية المركزة 74 مرة خلال عشرة أعوام.

يقاطعها ساندرز، الذي يرى الفرصة لتسليط الضوء على "خلل" نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. يقول: "اضطررت إلى الذهاب إلى المستشفى 74 مرة. أتخيل أن ذلك له تكلفة هائلة على النظام. ننفق مقدارا كبيرا من المال على الرعاية في غرفة الطوارئ، لكننا بطريقة ما لا نستطيع تحمل تكلفة الدواء في الولايات المتحدة".

تنفق الولايات المتحدة على الرعاية الصحية للفرد ضعف ما يتوقعه اقتصاديون بناء على دخلها - ومع ذلك، فهي تحتل المرتبة 29 في قائمة البلدان، التي ينجو فيها معظم الناس من الأمراض التي يمكن علاجها، وتوجد كندا وبريطانيا قبلها فيما تأتي آيسلندا في أعلى القائمة.

داريوس لاكداولا، خبير اقتصاد الصحة في جامعة جنوب كاليفورنيا، يقول إنه فيما يتعلق بإنفاق شركات الأدوية، فإن الحجة أن البلدان الأصغر "تستغل سخاء البلدان الأكبر" تحمل قدرا معينا من الأهمية.

باعتبار أن أمريكا أكبر سوق في العالم، فإن الأسعار المرتفعة في الولايات المتحدة تدعم حتما بعض الابتكار العالمي.

"لنقل إننا نتحدث عن بلجيكا، كمثال على بلد غني، حيث هناك كميات سوقية صغيرة نسبيا. شركات صناعة الأدوية ليس لديها شيء كثير لتخسره إذا طلبت بلجيكا سعرا أقل".

ويصف النظام الأمريكي بأنه "فوضى ساخنة كبيرة"، حيث لا يتم تحفيز أي شخص لدفع قيمة حقيقية مقابل المال.

"يمكن أن تفرض شركات الأدوية في هذه السوق أسعارا غير متوافقة نهائيا مع القيمة. حيث يتم تجميعها معا للمستهلكين – وعلاوة على ذلك، غالبا ما لا يكون المستهلك هو المشتري، بل صاحب العمل".

توجه شركات الأدوية أصابع الاتهام إلى شركات إدارة الصيدليات، التي تعمل لدى شركات التأمين. كل شركة تأمين لديها قائمة تظهر الأدوية التي ستدفع مقابلها وبأي ترتيب.

تريد شركات الأدوية أن تكون في أعلى القائمة، لذلك فهي تمنح خصومات لشركات إدارة الصيدليات لضمان مواقع جيدة. ويتم اقتسام المال مع شركات التأمين.

تجادل شركات صناعة الأدوية بأن "الرديات" هي المشكلة.

وتقول إن الأسعار الرسمية تبدو مرتفعة لكنها نادرا ما تكون هي الأسعار التي تدفعها شركات التأمين أو المرضى.

يدفع الأشخاص بالفعل السعر الرسمي إذا لم يكن لديهم تأمين، ويدفعون جزءا منه إذا كانت خطتهم تشتمل على تأمين مشترك، ما يتطلب منهم دفع، على سبيل المثال، 20 في المائة من تكاليف الأدوية الموصوفة.

في الرحلة عبر الحدود، المرضى الذين لم يلتقوا قط من قبل يشاركون قصص حرب مماثلة في القتال مع شركات التأمين.

شركة تأمين هانتر سيجوس رفضت تغطية الإنسولين، عندما استخدم بطاقة خصم كان الصيدلي قد أعطاه إياها لمحاولة جعله أرخص.

شركة تأمين زوج أوديت لن تدفع مقابل نوع الإنسولين الذي يقول طبيبها إنها تحتاج إليه، لذلك عليها تناول أدوية أخرى لتعويض الآثار الجانبية. "يمكنني الحصول على الإنسولين الذي من المفترض أن أكون قد استخدمته منذ ثلاثة أعوام، للمرة الأولى اليوم" على حد قولها.

الإنسولين غير عادي من حيث إنه يمكن شراؤه في كندا دون وصفة طبية. مقابل كل دواء آخر، يجب أن يحصل المريض الأمريكي على وصفة طبية كندية، إما من طبيب أمريكي مرخص أيضا في كندا - يوجد معظمهم على طول الحدود - أو من طبيب كندي يشارك في توقيع الوصفات الطبية.

الرئيس ترمب من بين مؤيدي وضع حد لأسعار الأدوية من خلال الاستعانة بمصادر خارجية، حيث قال إنه يعمل على أمر تنفيذي تحصل بموجبه الولايات المتحدة على أفضل الأسعار في العالم، بسبب مكانة "الأمة الأكثر تفضيلا"، فضلا عن اقتراح أكثر دقة لإنشاء "مؤشر أسعار دولي" لبعض الأدوية التي يغطيها نظام ميديكير.

كتب ساندرز مشروع قانون لربط أسعار الأدوية بتلك التي في الخارج، حتى لو تم دفع ثمنها من قبل شركات تأمين خاصة.

يقول مؤيدو مزيد من الاستيراد من كندا إن ذلك سيخفض التكاليف، ويوقف الجهات السيئة مثل شكريلي من إساءة استخدام الاحتكارات. جابرييل ليفيت، رئيس موقع pharmacychecker.com، الذي يساعد المرضى على التحقق من أن الصيدليات الأجنبية مرخصة، يقول: "شركات الأدوية ومؤيدوها في الكونجرس سيقولون إن الاستيراد يستورد في الواقع ضوابط أسعار الأدوية، لكن الأمر أكثر من ذلك بكثير: إنه طريقة لفتح السوق".

هناك جوانب سلبية سواء لاستيراد أو ربط أسعار الأدوية، خاصة بالنسبة للبلدان الأخرى، حيث يبدو أن شركات صناعة الأدوية من غير المرجح أن تشحن إمدادات إضافية.

تقول كاتي جوديكسن، باحثة عليا في مجال سياسات الصحة في شركة يوسي هاستينجز UC Hastings في سان فرانسيسكو: "لا أستطيع أن أفهم ما سيحدث إذا تم إقراره فعلا. ستكون هناك فوضى وربما فوضى عالمية".

تقول السلطات الكندية إنها تعارض أي خطة أمريكية يمكن أن تتسبب في نقص الإمدادات، أو رفع التكاليف في بلد لا يمثل سوى عشر عدد السكان في الولايات المتحدة.

أشارت دراسة حديثة إلى أن أي إجراء من هذا القبيل من المرجح أن يساعد المستهلكين الأمريكيين بشكل متواضع فقط، بينما سيلحق أضرارا هائلة بالمستهلكين في كندا. "من المرجح أن تكون شركات الأدوية أكثر قوة في التفاوض مع البلدان الأصغر، إذا كان سينتهي بها الأمر بالتأثير في الأسعار في أكبر أسواقها".

بالنسبة إلى نيستروم، فإن الاستيراد الضخم من كندا سيكون "من دون التزام". تقول "أنا لا أفهم لماذا لا نجبر شركات الأدوية على خفض الأسعار الرسمية أو إنشاء، كما فعلت كندا، مجلس مراجعة أدوية براءات الاختراع، لحماية مواطنينا".

مثل هذه الثورة في الرعاية الصحية في الولايات المتحدة ستلقى مقاومة عنيفة. لم ترتفع أسعار الأدوية سوى منذ آخر مرة قاد فيها ساندرز رحلة لشراء الأدوية في كندا، للنساء المصابات بسرطان الثدي قبل 20 عاما.

كثير من مرضى السكري في الرحلة – ليس جميعهم من مؤيدي ساندرز – أعجبوا بالمدة التي كان يقاتل فيها من أجل المرضى. الآن يشعرون بالسعادة من أن الأسعار المرتفعة أصبحت أخيرا قضية انتخابية مهمة.

التركيز على الرعاية الصحية ساعد الديمقراطيين على استعادة مجلس النواب في انتخابات منتصف المدة العام الماضي، وتهدف نانسي بيلوسي رئيسة المجلس الديمقراطية إلى الاستفادة من الأمر، من خلال تمرير مشروع قانون لخفض أسعار الأدوية هذا الخريف. قد يتم إحباط – أو دعم – خطتها من قبل الرئيس، الذي لا يريد أن ينظر إليه بأنه يعمل على خفض الأسعار فحسب، بل يريد أيضا التأكد من أنه سيحصل على الفضل.

في حين أن ترمب يريد معالجة قضية ارتفاع أسعار الأدوية بمعزل عن غيرها، إلا أن ساندرز لديه خطة أكثر تطرفا بكثير من أجل "ميديكير للجميع" – التوسع إلى بقية سكان الخطة المدعومة من الحكومة لكبار السن.

إليزابيث وارن، وهي عضوة أخرى في مجلس الشيوخ ومرشحة للرئاسة، تدعم هذا. وارن أيضا لديها مشروع قانون من شأنه السماح للحكومة بتصنيع الأدوية إذا واجهت منافسة ضئيلة أو معدومة، أو نقصا حادا في الإمدادات أو أسعارا باهظة للغاية.

حتى المرشحين للرئاسة الأكثر اعتدالا من الحزب الديمقراطي مثل جو بايدن نائب الرئيس السابق، وإيمي كلوبوشار عضوة مجلس الشيوخ، والعمدة بيتي بوتيجيج، ينتقدون ارتفاع أسعار الأدوية.

يريد كل من بايدن وكلوبوشار تمكين نظام ميديكير من التفاوض بشأن أسعار الأدوية – الأمر، الذي بالنسبة إلى كثير من الأمريكيين، تفوح منه رائحة الاشتراكية منذ زمن طويل.

في عام 1961، تم تعيين الممثل رونالد ريجان، قبل فترة طويلة من توليه الرئاسة، من قبل الجمعية الطبية الأمريكية لمعارضة "الطب الاجتماعي" في تسجيل إذاعي، ليقول إنه يفتح المجال أمام البرامج الفيدرالية التي تغزو الحرية، وفي النهاية، تفضي إلى الاشتراكية.

وقال: "إحدى الطرق التقليدية لفرض سيادة الدولة أو الاشتراكية على الأشخاص، هي عن طريق الطب". في المقابل، كان ينظر إلى الحصول على التأمين الصحي بأنه مسؤولية فردية، تقول نانسي تومز، أستاذة التاريخ في جامعة ستوني بروك: "كانت الفكرة أنه إذا كنت تعيش حقا حياة جيدة، ولديك بعض المهارات التي يقدرها العالم، فلن ينتهي بك المطاف أبدا بأن تكون في هذا الموقف، الذي يحول دون استطاعة تحمل تكاليف الرعاية الصحية".

الخوف من الرعاية الصحية الاجتماعية لا يزال يشكل عقبة أمام السياسيين الأمريكيين الذين يريدون إنشاء نظام يتم فيه التفاوض بشأن أسعار الأدوية – حيث لا تتم تغطية بعض الأدوية.

يقول أندرو لو، أستاذ المالية في كلية سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "في هذه البلاد، استخدمنا المصطلح التحريضي: لجان الموت لإعاقة النقاش بصراحة. يجب أن يحدث ذلك بالنسبة إلى تسعير الأدوية". تمت صياغة العبارة من قبل سارة بالين المرشحة الجمهورية لمنصب نائب الرئيس قبل عقد من الزمن لمعارضة قانون الرعاية الميسرة الذي أطلقه باراك أوباما.

كتبت بالين على موقع فيسبوك: "أمريكا التي أعرفها وأحبها ليست بلدا يضطر فيه والداي أو طفلي المصابون بمتلازمة داون، إلى الوقوف أمام ’لجنة الموت‘ الخاصة بأوباما حتى يتمكن البيروقراطيون التابعون له من اتخاذ قرار حول ما إذا كانوا يستحقون الرعاية الصحية".

أنظمة الصحة العامة خارج الولايات المتحدة ترفض الدفع مقابل بعض الأدوية. في بعض الحالات، قد يكون هذا مفجعا. على سبيل المثال، كان المرضى الإنجليز المصابون بالتليف الكيسي ينتظرون أعواما، للتوصل إلى اتفاق بين معهد نايس وشركة فيرتيكس للتكنولوجيا الحيوية التي لديها علاج يغير الحياة بسعر رسمي في الولايات المتحدة، يبلغ 272 ألف دولار، وهو متاح بشكل خاص. في بعض الحالات، يمكن أن يعني ذلك مجرد اختيار البدائل الأرخص.