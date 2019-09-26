العودة إلى كندا .. هل هي الحل؟

أحد التحليلات يرى أن نظام ميديكير، من عام 2011 حتى عام 2016، أنفق 26 مليار دولار على 134 دواء لم تتم تغطيتها من بلد واحد على الأقل، سواء من أستراليا أو كندا أو بريطانيا، لأنها لم تعتبر ذات قيمة جيدة.

يقول أونر تولوم، الأكاديمي الذي يدرس "تمويل" صناعة الأدوية، "هناك طريقة واحدة سحرية لإصلاح كل هذا: القيام بما يفعله الكنديون والأوروبيون".

الخوف الثقافي في أمريكا لا يزال يتعزز بهدوء من أموال جماعات الضغط من قطاعي الرعاية الصحية والدواء.

منظمة فارما PhRMA تصف ضوابط الأسعار بأنها "شنيعة"، وتؤكد أن الأمريكيين يحصلون على الأدوية الجديدة أولا.

في الوقت الذي يستعد فيه السياسيون لإصلاح أسعار الأدوية، وصل إنفاق شركات الأدوية على الضغط إلى أعلى مستوياته في النصف الأول من عام 2019.

بعد يومين من عودته من كندا، صعد ساندرز إلى المسرح في ديترويت للحوار مع مرشحين رئاسيين آخرين من الحزب الديمقراطي.

وصف الرحلة بأنها وسيلة لتسليط الضوء على الأسعار التي يفرضها "المحتالون الذين يديرون صناعة الأدوية في أمريكا اليوم".

بالنسبة إلى ساندرز، شركات صناعة الأدوية هي أيضا رمز لإساءة استخدام سلطة الشركات.

اشتكى قائلا: "لا يتعلق الأمر بتحديد الأسعار والفساد والجشع من جانب صناعة الدواء، فحسب، بل إن ما يحدث مماثل لما يحدث في صناعة الوقود الأحفوري، وهو ما يحدث في وول ستريت، وكذلك ما يحدث في مجمع السجن الصناعي".

سوري مون، المتخصصة في الصحة العالمية وتسعير الأدوية، تقول إن الشركات الأمريكية لم تعد تشعر بأنها ملزمة "بالمعايير الاجتماعية غير الرسمية" للأسعار، لذلك قد تستمر في رفع الأسعار طالما أنها ترى أن الشركات الأخرى تفعل ذلك.

"نرى بعض الغضب الشعبي، العشائر السياسية تحدث ضجيجا، لكن بصراحة، لم نشهد أي تنظيم، لذلك من المنطقي تماما القول حسنا، طالما أنهم لم يبادروا بالتنظيم، فلم لا؟" نرفع الأسعار.

إذا فشل السياسيون في تجاوز التحذيرات لتحويل النظام، تفكر أوديت في اتخاذ خطوة متطرفة من جانبها: تأجيل إنجاب طفل لأنها خائفة من تكاليف الحمل ذي المخاطر العالية – والفواتير الإضافية إذا ورث الطفل مرض السكري من النوع الأول. جاءت عائلة زوجها من كندا في الخمسينيات، ولديه جنسية مزدوجة. تخشى أن الأمر قد يحطم قلب أجداده، إذا علموا أن أحفادهم عادوا، مع ذلك يفكر الزوجان في الهجرة.

إذا انتقلوا، فإن أوديت وزوجها لن يكونا بعيدين عن عائلتهما خارج ديترويت – لكن سيكون ذلك عالما مختلفا لصحتهما، وبالتالي، مواردهما المالية.

تقول متنهدة: "تمشي على نهر ديترويت، وعندما تنظر عبر النهر تعرف أنك قريب جدا. يمكن أن تكون الأمور أفضل بكثير لو لم يكن الناس جشعين للغاية. فكرة أن حياتك غير مهمة بما فيه الكفاية بالنسبة إليهم كي لا يكونوا جشعين، هي البعد الصعب".