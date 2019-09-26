اهتمام هندي بالاستثمار في السوق السعودية .. وتسهيل التأشيرات الإلكترونية

ارتفع الاهتمام من قبل المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال في الهند بالمملكة، مقارنة بمستواه خلال الأعوام الماضية.

وقال المهندس كامل المنجد رئيس مجلس الأعمال السعودي - الهندي، إن هذا من ثمرات التقارب الحاصل بين البلدين وكان آخرها زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للهند وما أقره الجانبان خلالها من اتفاقيات مشتركة.

وأفاد في ختام زيارة وفد رجال الأعمال إلى الهند خلال الفترة 22 - 25 سبتمبر الجاري، بأن أهم التوصيات التي خرجت بها الزيارة رغبة اتحاد الصناعيين في الهند بوجود مكتب اتصالات تجاري لهم في المملكة يخدم رجال الأعمال الهنود وأيضا السعوديين، إلى جانب الرغبة في تقديم محفزات خاصة لهم في المملكة.

وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي - الهندي أن زيارة وفد رجال الأعمال إلى الهند تأتي لمتابعة خططه في التقريب بين القطاع الخاص الهندي والسعودي، مشيرا إلى أن نشاطات الزيارة تضمنت في البداية لقاء مع الدكتور سعود الساطي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الهند الذي أعطى تصورا حول آخر التطورات الاقتصادية والسياسية، وكذلك لقاء من رئيس دوتشيه بنك في الهند الذي قدم بدوره نظرة البنوك حول الاقتصاد الهندي في الوقت الذي خرجت فيه تقارير صحافية عن عملية بطء في نمو الاقتصاد الهندي وتداعياته.

ولفت المنجد إلى مشاركة الوفد في جلسة العمل المغلقة للرؤساء التنفيذيين السعوديين والهنود شملت طرح موضوعات جوهرية بالنسبة لعلاقات القطاع الخاص، منها سبل تحسين صورة المملكة في الهند لدى قطاع الأعمال وبحث المعوقات وسهولة دخول السوق السعودية وسبب قلة أعداد المستثمرين من رجال أعمال الهند في المملكة.

وبين أنه جرى خلال الزيارة بحث أفضل المجالات المتاحة لعقد شراكات بين القطاعين توصل خلالها إلى عدد من المعوقات والخروج بعدد من الحلول أبرزها عملية تسهيل استخراج التأشيرات الإلكترونية وزيادة وتيرة هذه الاجتماعات بين القطاعات إلى جانب توفير معلومات حديثة عن المملكة لجذب استثمارات رجال الأعمال في الهند.

وكان الوفد قد اختتم أعمال بالمشاركة في المؤتمر العالمي للشركات المتوسطة والصغيرة الذي تضمن حلقة عمل خاصة عن المملكة شهدت حضورا تجاوز 100 رجل أعمال تم فيها عدد من العروض عن القطاع الصحي والرعاية الصحية والخطوات المتسارعة نحو إقرار بعض الأنظمة والتشريعات التي من شأنها تحفيز الاستثمار في القطاع الصحي، الذي يأتي وسط توجه جاد نحو رفع وتيرة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.