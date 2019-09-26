«نمو» تفقد 8 نقاط بتداولات قيمتها 1.1 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" ثماني نقاط 0.24 في المائة، لتغلق عند 3642 نقطة. وانخفضت قيمة التداول 26 في المائة إلى 1.1 مليون ريال، بمعدل 11 ألف ريال للصفقة. بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 7 في المائة إلى 77 ألف سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 27 في المائة، لتصل إلى 104 صفقات. وارتفع سهما "التطويرية الغذائية" 2.4 في المائة، ليغلق عند 38.90 ريال، و"بحر العرب" 0.70 في المائة، ليغلق عند 10.02 ريال. وتصدر المتراجعة "أبومعطي" 1.86 في المائة، ليغلق عند 10.58 ريال، يليه "باعظيم" 1.2 في المائة، ليغلق عند 28.50 ريال. واستقرت بقية الأسهم.

وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة 338 ألف ريال، يليه "أبومعطي" بقيمة 331 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 281 ألف ريال.