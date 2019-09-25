مسؤولون دوليون يزورون جناح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في نيويورك ويشيدون بجهود المملكة التنموية

أشاد محمد الحضرمي وزير الخارجية اليمني بجهود المملكة التنموية التي شملت مختلف المحافظات اليمنية وأثرها في المجتمع اليمني.

جاء ذلك خلال زيارته جناح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المقام في نيويورك على هامش أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة، واستمع لشرح عن مشاريع البرنامج الحالية والمستقبلية لدعم الأشقاء في اليمن.

من جهة أخرى، زار الدكتور إبراهيم العساف وزير الخارجية، معرض البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المقام في نيويورك، يرافقه الشيخ خالد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، واستمعوا إلى شرح موجز عن مشاريع البرنامج التنموية في اليمن، قدمه عبدالله بن كدسة مدير إدارة الإعلام والاتصال الاستراتيجي في البرنامج.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" زار عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية، والدكتور عبدالله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وعبدالله المعلمي مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي، وجوفري أونييمة وزير الخارجية النيجيري، جناح البرنامج وشاهدوا عرضا عن مشاريع البرنامج التنموية وجهود المملكة في اليمن .

وتأتي مشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على هامش أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة بمعرض خاص على مدى الأسبوع الجاري في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية؛ بهدف التعريف بالبرنامج وجهوده ومشاريعه التنموية في اليمن.

ويشمل المعرض تقنية الواقع الافتراضي (VR) التي تعرض مواد مرئية لمشاريع البرنامج في المحافظات اليمنية، وفيديوهات من مشاريع "إعمار اليمن"، ومجموعة صور مختلفة للأطفال والفئات العمرية كافة المستفيدة من مشاريع البرنامج التنموية التي أحدثت أثرا إيجابيا في معيشة المواطنين اليمنيين، وأسهمت في تعزيز الاقتصاد اليمني وتوظيف اليد العاملة اليمنية بشكل مباشر وغير مباشر.