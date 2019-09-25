ارتفعت نسبة التوطين في القطاع الخاص للمشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية، بنحو 1.3 نقطة مئوية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2019 لتصل إلى 20.3 في المائة، مقارنة بنهاية الفترة نفسها من 2018 البالغة 19.0 في المائة.
بحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة التأمينات الاجتماعية، فإن نسبة التوطين في القطاع الخاص سجلت بنهاية الربع الثاني 2019 أعلى مستوياتها في 18 ربعا، أي منذ نهاية الربع الأول من عام 2015، إذ كانت تبلغ حينها نحو 17.1 في المائة.
وبلغ عدد المشتغلين في القطاع الخاص المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بنهاية الربع الثاني 2019 نحو 8.25 مليون مشتغل، منهم 1.67 مليون مشتغل سعودي، و6.58 مليون مشتغل أجنبي.
وسجل عدد المشتغلين الأجانب في القطاع الخاص، بنهاية الربع الثاني 2019، أدنى مستوياتهم في 18 ربعا، تحديدا منذ نهاية الربع الأول 2015.
وبلغ عدد الذكور الأجانب المتشتغلين في القطاع الخاص نحو 6.36 مليون مشتغل يشكلون 96.7 في المائة من مجموع المشتغلين الأجانب، فيما بلغ عدد الإناث الأجانب نحو 218.71 ألف مشتغلة يشكلن نحو 3.3 في المائة من مجموع عدد المشتغلين الأجانب في القطاع.
في المقابل، بلغ عدد الذكور السعوديين المشتغلين في القطاع الخاص نحو 1.14 مليون مشتغل، يشكلون نحو 68.3 في المائة من إجمالي السعوديين المشتغلين في القطاع الخاص، كما يشكلون نحو 13.8 في المائة من مجموع المشتغلين "سعوديين وأجانب".
أما الإناث السعوديات فبلغ عددهن 529.65 ألف مشتغلة يشكلن نحو 31.7 في المائة من مجموع عدد المشتغلين السعوديين، كما شكلن نحو 6.4 في المائة من إجمالي المشتغلين "سعوديين وأجانب" بنهاية الربع الثاني 2019.
* وحدة التقارير الاقتصادية
- التوطين في القطاع الخاص يرتفع إلى 20.3 % .. الأعلى منذ 2015
- "البنك الدولي" لـ "الاقتصادية": نعمل مع الرياض لاستخدام التقنية في مكافحة الفساد
- رغم ضغوط البيع .. الأسهم السعودية تحافظ على مستوى 8000 نقطة
- القطاع الزراعي السعودي يوفر 25 % من الأغذية المستهلكة.. يوظف 450 ألف مواطن
- "ميشلان" الفرنسية للإطارات تقرر إغلاق مصنع في ألمانيا
- بعد انهيار "توماس كوك" .. "نيكرمان بولسكا" تتقدم بطلب لإشهار إفلاسها
تقارير و تحليلات
- مستوى قياسي.. 100.07 مليار ريال إنفاق المستهلكين في السعودية خلال شهر مايو
- 1.2 تريليون ريال القيمة السوقية لكبار الملاك في الأسهم السعودية.. تشكل 56 %
- عضو في مجلس إدارة «السريع» وأفراد من العائلة يتخارجون بـ 3.35 مليون سهم خلال 2018.. تشكل 15% من الشركة
- انهيار عوائد سندات الخزانة الأمريكية يقفز بالسندات الثلاثينية السعودية إلى مستويات قياسية
- التمويل متدني التكلفة يفتح شهية الشركات نحو التوسع الائتماني لتعزيز أنشطتها
- برؤية ولي العهد.. «صندوق الاستثمارات» يقفز 21 مركزا بين الكبار وأصوله صعدت 111 %
- السعودية تتقدم للمرتبة الـ 16 بين اقتصادات «العشرين» بناتج محلي 782.5 مليار دولار
- بعد الاستحواذ على «الصحراء».. «سبكيم» رابع أكبر شركة بتروكيماويات في رأس المال والسادسة أصولا
- 525.4 مليار ريال أرباح المصارف خلال 17 عاما.. 40 % منها لـ «الراجحي» و«الأهلي»
- 1.1 تريليون ريـال أصول الأفراد المودعة لدى المصارف المحلية.. تغطي مطلوباتهم بنسبة 170 %
أضف تعليق