"البنك الدولي" لـ "الاقتصادية": نعمل مع الرياض لاستخدام التقنية في مكافحة الفساد

قالت لـ"الاقتصادية" باسكال دوبوا؛ نائب رئيس البنك الدولي للنزاهة المؤسسية البلجيكية، إن البنك يتطلع إلى مزيد من التعاون مع السعودية، بشأن قضايا الحوكمة ومكافحة الفساد.

وأوضحت أن مجموعة البنك الدولي تدعم جهود السعودية للحد من الفساد، إذ يعمل خبراء البنك على تطوير استراتيجية الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، ومشاركة المعلومات التقنية والخبرات ذات الصلة بمؤشرات المراقبة التي تقيس التقدم المحرز.

جاء ذلك في ردها على تساؤلات "الاقتصادية" بمناسبة زيارتها إلى السعودية في 16 أيلول (سبتمبر)، ولقائها مازن الكهموس رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) في الرياض.

وأوضحت دوبوا، أن زيارتها إلى الرياض جاءت بدعوة من "نزاهة" للمشاركة كمتحدث في الاجتماع الأول للقادة الإداريين تحت عنوان "القيادة الفعالة لحماية النزاهة وتعزيز الأداء"، مشيرة إلى أن الدعوة كانت في سياق برامج التعاون الفني المستمرة مع البنك الدولي.

وتناولت دوبوا خلال الاجتماع قضايا، مثل تنفيذ القوانين والتمكين وتضارب المصالح والفساد المالي والإداري وسيادة القانون، وإدارة الامتثال لمنع الاحتيال وتخفيف مخاطر الفساد.

وأوضحت دوبوا، أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لـ"نزاهة" في المملكة للإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد والاستفادة من تجارب البلدان والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية في هذا المجال.

وبشأن برامج التعاون بين البنك الدولي والسعودية في مجال مكافحة الفساد، أوضحت أنه على مدار الأعوام الثلاثة الماضية تم التعاون في أنشطة التدريب على مهارات التحقيق، وبرنامج الإعارة الذي تم تنفيذه مع نائب رئيس "نزاهة"، إضافة إلى مجموعة من القضايا الاستراتيجية وأنشطة بناء القدرات المتعلقة بمكافحة الفساد والحوكمة لموظفي "نزاهة" بمشاركة جهات حكومية أخرى في السعودية.

وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي تطور ليشمل 5 - 7 تدريبات سنويا، يجري في مركز التدريب الجديد في هيئة "نزاهة" الذي افتتح في تشرين الأول (أكتوبر) 2018، ويقدمه فريق من ذوي الخبرة في مجال الحوكمة وتحقيقات مكافحة الفساد في البنك الدولي.

وأنشأ البنك مع "نزاهة" برنامج إعارة يسمح لموظفي" نزاهة" بالعمل مع البنك الدولي في واشنطن، لتلقي أحدث الأساليب والأدوات الخاصة بمكافحة الفساد.

ورحبت دوبوا بتجربة "نزاهة" في مجموعة البنك الدولي، في التحقيق ومنع الاحتيال والفساد في المشاريع التي يمولها البنك الدولي في جميع أنحاء العالم.