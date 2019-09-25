العساف يشارك في مؤتمر مجموعة الحكومات العالمية

شارك الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير الخارجية اليوم في مقر الأمم المتحدة بالاجتماع الوزاري للمؤتمر الـ 12 لمجموعة الحكومات العالمية. وبحسب "واس" تأتي المشاركة على هامش اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
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