رغم ضغوط البيع .. الأسهم السعودية تحافظ على مستوى 8000 نقطة

تراجعت الأسهم السعودية بعد أربع جلسات رابحة وحافظت على مستويات ثمانية آلاف نقطة لتغلق عند 8030 نقطة فاقدة 39 نقطة بنسبة 0.49 في المائة. وتراجع مؤشر "إم تي 30" نحو سبع نقاط 0.6 في المائة ليغلق عند 1151 نقطة.

وجاء التراجع بضغط من قطاع المصارف الذي ارتفع بشكل جيد خلال الفترة السابقة، فخلال سبع جلسات ارتفع نحو 8 في المائة. لا يزال أداء السوق جيدا، حيث حافظ على متوسط 21 يوما رغم تعرضها لضغوط بيعية خلال الجلسة، إلا أن موجة شرائية عوضت جزءا من الخسائر. ولا تزال السوق مرتفعة منذ مطلع الأسبوع بنحو 1.3 في المائة والحفاظ على المكاسب في جلسة اليوم مهم لتحسين الأداء الأسبوعي لها، ما سينعكس على معنويات المتعاملين.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8069 نقطة، وحقق مكاسب طفيفة حتى 8073 نقطة وتراجع إلى 7994 نقطة فاقدا 0.9 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 8030 نقطة فاقدا 39 نقطة بنسبة 0.49 في المائة. وارتفعت السيولة 14 في المائة بنحو 381 مليون ريال لتصل إلى 2.9 مليار ريال، بمعدل 24 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 18 في المائة بنحو 20 مليون سهم متداول لتصل إلى 129 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.23 في المائة. أما الصفقات، فتراجعت 11 في المائة بنحو 15 ألف صفقة لتصل إلى 123 ألف صفقة.





أداء القطاعات

ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المتراجعة "تجزئة الأغذية" 2.3 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" 0.53 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" 0.38 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" 3 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" 0.92 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" 0.92 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" 31 في المائة بقيمة 932 مليون ريال، يليه "المصارف" 29 في المائة بقيمة 874 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" 7 في المائة بقمية 216 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "الزامل للصناعة" 5.5 في المائة ليغلق عند 17.94 ريال، يليه "جبسكو" 4.3 في المائة ليغلق عند 12.20 ريال، وحل ثالثا "تكوين" 3.8 في المائة ليغلق عند 7.93 ريال. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "الأهلية" 4.4 في المائة ليغلق عند 12.72 ريال، يليه "السعودي الفرنسي" 3.5 في المائة ليغلق عند 33.30 ريال، وحل ثالثا "الأبحاث والتسويق" 3.4 في المائة ليغلق عند 80 ريالا. وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 415 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 244 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 181 مليون ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية