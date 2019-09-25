"ميشلان" الفرنسية للإطارات تقرر إغلاق مصنع في ألمانيا

أعلنت شركة صناعة الإطارات الفرنسية "ميشلان جروب" اليوم اعتزامها إغلاق مصنع للإطارات في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا في أوائل 2021، ما سيؤدي إلى تسريح نحو 860 عاملا. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية ذكرت الشركة أن المصنع الذي تأسس عام 1971 يواجه صعوبة في تصريف إنتاجه نظرا للتراجع الحاد في الطلب العالمي، خاصة في ظل المنافسة القوية من جانب الشركات الآسيوية.

وأضافت "ميشلان" أنها تعتزم تطبيق برنامج دعم شخصي كامل لكل عامل من عمال المصنع، حيث ستجري مفاوضات مع التنظيمات النقابية لتحديد الإجراءات التي سيتم تطبيقها. توظف الشركة الفرنسية نحو 5400 عامل في مختلف أنحاء فرنسا، ورصدت نحو 167 مليون يورو (180 مليون دولار) لتمويل خطة غلق المصنع.