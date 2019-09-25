الملك يبحث مع رئيس وزراء العراق الاعتداء على منشآت بقيق وخريص

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم جلسة مباحثات رسمية مع عادل عبدالمهدي رئيس وزراء العراق. وفي مستهل المباحثات أبدى خادم الحرمين الشريفين ترحيبه برئيس الوزراء العراقي. منوها بما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر متينة وروابط راسخة. وتم خلال المباحثات استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة، بما في ذلك الاعتداء التخريبي الذي تعرضت له منشآت نفطية في بقيق وخريص أخيرا.

وأكد رئيس الوزراء تضامن العراق مع المملكة وحرصها على أمن المملكة واستقرارها. وثمن خادم الحرمين الشريفين ما أبداه رئيس الوزراء العراقي. مجددا إدانة واستنكار المملكة للتفجير الآثم في كربلاء، وقدم تعازيه ومواساته له ولذوي الضحايا وللشعب العراقي الشقيق، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل. وتم خلال المباحثات التأكيد على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ومواصلة التشاور والتنسيق في كل ما يخدم أمنهما ومصالحهما المشتركة.