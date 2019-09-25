مبيعات التجزئة البريطانية تهبط بوتيرة أقل في سبتمبر

ذكر اتحاد الصناعة البريطاني اليوم أن مبيعات التجزئة البريطانية هبطت بوتيرة أقل في سبتمبر مقارنة بها في الشهر السابق حين تراجعت بأسرع وتيرة فيما يزيد عن عشر سنوات.

وارتفع المؤشر الشهري لاتحاد الصناعة البريطاني لمبيعات التجزئة إلى -16 في سبتمبر أيلول من -49 في اغسطس ، مسجلا تعافيا أكبر مما توقع خبراء اقتصاديون في المتوسط في استطلاع أجرته رويترز.

وذكر الاتحاد أن الضغط مستمر على متاجر التجزئة بسبب هبوط العملة فضلا عن المخاوف بشأن الرسوم الجمركية وتأخر الواردات في حالة مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 31 أكتوبر .