أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق أن قرار مجلس الوزراء بتحمل الدولة لمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي بحسب دراسة أجرتها إيجابية الاثر المالي المتوقع على نتائج الشركة الذي يتمثل في إنخفاض متوقع في المصاريف يقدر بحوالي 16 مليون ريال في الـ 5 سنوات مما يساعد على تحسين الأرباح التشغيلية وسوف يبدأ ظهور الأثر المالي لهذا القرار في النتائج المالية للشركة إبتداءً من الربع الرابع من 2019 وستقوم الشركة بالمتابعة مع الجهات المختصة لأستيضاح آلية حساب المقابل المالي بدقة أكبر.
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- "صناعة الورق" : إعفاء العمالة من المقابل المالي سيخفض المصاريف بحوالي 16 مليون ريال
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