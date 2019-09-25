اليوم.. بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة الجديد

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة اجتماعه التاسع والخمسين وأصدر المجلس قراره بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/75 وتاريخ 1440/6/29هـ.

حيث تنفذ اللائحة التنفيذية للنظام اعتباراً من تاريخ 1441/1/26هـ الموافق 2019/9/25م.

ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة على (الرابط التالي)

وكان عبدالعزيز العبيد، مدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة،قد قال في وقت سابق خلال ورشة عمل في غرفة الشرقية للتعريف بمسودة اللائحة، إن النظام الذي يتكون من 91 مادة و 11 فصلا طور إجراءات الاندماج والاستحواذ من خلال فحص عمليات الاندماج لتبديد مخاوف المنافسين الآخرين.

وأوضح أن أهم ملامحه تتمثل في تعزيز كفاءة الاقتصاد، والحد من الآثار الضارة، التي تلحق بالنظام الاقتصادي والاجتماعي، وإيجاد بيئة تنافسية جذابة للاستثمارات.

وذلك علاوة على توفير تنمية متناسقة ومستمرة ومتوازنة للأنشطة الاقتصادية، وتحقيق أسعار عادلة وجودة نوعية، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص من الدخول في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وأشار إلى أن النظام يعزز مبدأ الإشعار المسبق لعمليات الاندماج، أو تملك أصول أو حقوق ملكية أو حقوق انتفاع أو أسهم أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة، فضلا عن مراعاته المرونة، لتعزيز الاقتصاد ودعم المنشآت التجارية.

ولفت إلى أن النظام سيشمل جميع المنشآت والأشخاص الذين يمارسون أعمالا تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية في السوق السعودية، ويستثنى من ذلك المؤسسات العامة والمملوكة للدولة بالكامل، أو المؤسسات المخولة وحدها بتقديم السلع والخدمات في مجال معين.