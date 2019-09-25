رئيس الوزراء العراقي يصل إلى جدة .. وأمير مكة في استقباله

وصل عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء في العراق والوفد المرافق له إلى جدة اليوم. وكان في استقبال بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة