الملك وولي العهد يهنئان الرئيس اليمني بذكرى 26 سبتمبر لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لعبدربه منصور رئيس اليمن بمناسبة ذكرى 26 سبتمبر لبلاده. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له ولحكومة وشعب اليمن الشقيق بموفور الأمن والاستقرار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لعبدربه منصور رئيس اليمن بمناسبة ذكرى 26 سبتمبر لبلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له. راجيا لحكومة وشعب اليمن الشقيق دوام الأمن والاستقرار.