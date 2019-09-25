الأسهم السعودية تفتتح تداولاتها على تراجع طفيف

افتتح سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الاربعاء على تراجع طفيف بنحو 20 نقطة، أو مايعادل 0.2 في المائة، حيث يتداول السوق الرئيسية عند 8048 نقطة.

فيما كانت حركة الأسهم خلال التعاملات بنحو 58 شركة باللون الأخضر و 67 شركة باللون الأحمر فيما تتداول 58 شركة على ثبات، فيما لازالت أسهم شركات الأسمنت تواصل ارتفاعاتها القياسية حيث سجلت كل من اسمنت الشمالية واسمنت تبوك أعلى مستوى في 52 أسبوع خلال جلسة اليوم.

وبلغت قيم التداول خلال بداية تعاملات الجلسة عند نحو 152.9 مليون ريال، حيث تمت التداولات عبر تداول 7.4 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 7.7 ألف صفقة.