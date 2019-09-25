"بتروكيم" توافق على تخفيض رأس مال أحد شركاتها التابعة لعدم الحاجة

أعلنت الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) عن موافقة مجلس إدارتها على تخفيض رأس مال الشركة السعودية للبوليمرات (إحدى الشركات التابعة) والمملوكة لها بنسبة 65% من 4,800 مليون ريال الى 1,406 مليون ريال وذلك لعدم الحاجة علما بأن هذا التخفيض يعتمد على موافقة الجهات المختصة ويصعب احتساب الأثر المالي حاليا حتى إتمام العملية والتي يتوقع أن تتم خلال 2020 هذا وسوف تعلن الشركة عن أي تطورات لاحقا.