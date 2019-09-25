"السريع": توصيات بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية

تعلن شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 112,660,000 ريال .

وبينت الشركة سبب الزيادة في رأس المال الى التوجه الإستراتيجي ورفع الملاءة المالية للمجموعة من خلال إعادة هيكلة المجموعة وتطبيق خطة عمل تركزعلى أنشطتها الرئيسية.

فيما ذكرت المجموعة أنه تم تعيين شركة الجزيرة كابيتال مستشاراً مالياً للطرح، فيما سيتم الإعلان لاحقاً عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية وعند وجود أى تطوارت مستقبلية بهذا الخصوص.