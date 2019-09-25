وزير الخارجية يلتقي نظيره الروسي

التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، مساء اليوم، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.