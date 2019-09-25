رئيس الوزراء الياباني يندد بهجوم أرامكو أمام الأمم المتحدة

ندد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بالهجوم الذي استهدف منشأتين لشركة أرامكو النفطية السعودية، واصفا إياه بأنه "جريمة جديرة بالازدراء للغاية"، وذلك في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

إلا أن رئيس الوزراء امتنع عن إلقاء اللوم على أي بلد في ذلك الهجوم.

وقال: "الهجوم على منشآت النفط الخام في السعودية كان جريمة جديرة بالازدراء للغاية حيث تجعل النظام الاقتصادي الدولي رهينة".



