كوريا الجنوبية وروسيا تؤسسان صندوق استثمار مشتركا وتسرعان مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة

اتفقت كوريا الجنوبية وروسيا على إنشاء صندوق لقطاعات المواد وقطع الغيار الصناعية ، وتسريع وتيرة مفاوضات التجارة الحرة ، حسبما ذكرت وزارة المالية في سول.

وخلال الاجتماع السنوي حول التعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية وروسيا ، الذي عقد في موسكو ، اقترح وزير المالية الكوري الجنوبي هونج نام كي إنشاء صندوق مشترك بقيمة مليار دولار لتعزيز سلسلة التوريد للمواد الصناعية وقطع الغيار من خلال الاستثمار في التقنيات الأساسية ، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوزارة صباح اليوم الأربعاء.

وترأس الوفد الروسي نائب رئيس الوزراء يوري تروتنيف، حسب ما نشرتة الالمانية.

وأضافت الوزارة أن الدفعة الأولى من التمويل ستصل إلى 400 مليون دولار وسيتم توسيعها تدريجيا للاستثمار في مجالات أخرى مثل الرعاية الصحية.

وقالت الوزارة إن البلدين اتفقا على تسريع وتيرة مفاوضات التجارة الحرة في قطاعي الخدمات والاستثمار بهدف إبرام الاتفاقية العام المقبل ، حيث تسعى لتوسيع الشراكات في مجالات العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الطبية.

يذكر أن حجم التجارة بين البلدين نما بشكل حاد في العقود الأخيرة ليصل إلى 8ر24 مليار دولار العام الماضي ، مرتفعا من 190 مليون دولار في عام .1992

كما تعهدت سول وموسكو بمواصلة التعاون الأعمق في "الجسور التسعة" ، التي تشمل بناء السفن والغاز الطبيعي والسكك الحديدية والكهرباء والزراعة وطرق الشحن في القطب الشمالي ومصائد الأسماك.

وتتضمن خطة العمل، التي اقترحها الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن في عام 2017 ، اقتراحا لإجراء بحث مشترك بين الكوريتين وروسيا للتعاون الاقتصادي في مجال السكك الحديدية والغاز الطبيعي والكهرباء.