كاريكاتير 2019/9/25

- «البلديات»: رفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن عبر بيئة استثمارية جاذبة
- «الطاقة» تشكل 5 إلى 10 % من الإنفاق السنوي لـ 34.5 % من سكان السعودية
- نظام الشركات المهنية .. ترتيب حقوق الشركاء والمساهمين وإتاحة الشراكة الأجنبية
- الأسهم السعودية ترتفع للجلسة الرابعة وتستعيد مستويات 8000 نقطة
- «نمو» تضيف 11 نقطة وسط انخفاض قيمة التداول 37 %
- ترمب مشجعا بريطانيا على «بريكست»: سأبرم اتفاقا تجاريا رائعا معكم
- الصين تعارض تيسيرا كبيرا للسياسة النقدية أسوة ببقية البنوك المركزية العالمية
- حكومات وشركات تأمين تبدأ حملات لإعادة مئات آلاف السياح المتضررين
- الإجراءات السعودية السريعة لاحتواء آثار الاعتداءات تحد من المضاربات في سوق النفط
- رسوم أمريكية تعويضية ضد تركيا في تحقيقات مكافحة الإغراق للكرز المجفف
كاريكاتير
- لمنع تساقط الشعر.. ما الذي يجب أن تأكله؟
- "ستارباكس" في انتظار حكم يلزمها بدفع 30 مليون يورو كتعويضات ضريبية
- اكتشاف قارة مفقودة غرقت منذ ملايين الأعوام
- واردات الصين من الصلب تهبط إلى الصفر للمرة الأولى منذ 20 عاما
- ارتفاع طفيف للدولار.. والإسترليني قرب أدنى مستوياته
- أمريكا: كل دولة لها قرارها الخاص بإعادة طائرات "بوينج 737 ماكس" إلى الخدمة
- محادثات بين أمريكا وكوريا الشمالية في غضون 3 أسابيع
- بنك الصين المركزي: لا حاجة إلى تسريع تيسير السياسة النقدية
- انهيار توماس كوك الأزمة الأصعب لليونان منذ الأزمة المالية
- التدخين الإلكتروني مستمر في حصد الأرواح.. والعدد يرتفع
أضف تعليق