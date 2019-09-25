«البلديات»: رفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن عبر بيئة استثمارية جاذبة

أكد المهندس خالد الدغيثر؛ وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج، سعي القطاع البلدي إلى الارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية ورفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن من خلال إيجاد البيئة الاستثمارية الجاذبة لتحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الخارجية للمدن السعودية.

وأعلن الدغيثر في كلمة ألقاها خلال افتتاح مؤتمر "سيتي سكيب العالمي" في دبي الذي يختص بمجال التطوير والاستثمار العقاري، أمس، أبرز ملامح تطوير منظومة الاستثمار البلدي، وجهود القطاع في تطوير المنظومة الاستثمارية كممكن لتنمية المدن السعودية في ضوء "رؤية 2030"، الهادفة إلى إيجاد البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمار في المدن السعودية.

وأوضح أن التحول بدأ بمراجعة وتشخيص كامل للقطاع وتحديد التحديات التي تواجهه، ومن ضمنها الحاجة إلى تطوير منظومة الاستثمار البلدي، ومن ثم إطلاق حزمة من المبادرات بهدف معالجة هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للتنمية المستدامة.

وتشارك وزارة الشؤون البلدية والقروية في معرض سيتي سكيب من خلال بوابة الاستثمار البلدي «فرص» في جناحها الخاص بالمعرض، وتستعرض في جناحها الفرص الاستثمارية المطروحة من قبل الأمانات والبلديات إضافة إلى الخدمات التي تقدمها البوابة.