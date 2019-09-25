ينفق 34.5 في المائة من سكان السعودية ما بين 5 إلى 10 في المائة من إجمالي إنفاقهم على "الكهرباء ومصادر الوقود الأخرى"، علما بأن الوقود هو أي مادة تستعمل لإنتاج طاقة، بواسطة تفاعل حراري كيميائي أو نووي.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية، ينفق 22.2 في المائة من سكان السعودية أقل من 5 في المائة من إجمالي إنفاقهم على "الكهرباء ومصادر الوقود الأخرى".
فيما ينفق 22.5 في المائة من سكان السعودية ما بين 11 و15 في المائة من إجمالي إنفاقهم على البند نفسه، وينفق 13.6 في المائة من السكان ما بين 16 و20 في المائة من إجمالي إنفاقهم.
بينما ينفق أكثر من 7.2 في المائة من سكان السعودية أكثر من 20 في المائة من إجمالي إنفاقهم على "الكهرباء ومصادر الوقود الأخرى".
وفيما يخص استخدام الطاقة الشمسية في المنازل، فيستخدم 1.6 في المائة من المساكن في السعودية الطاقة الشمسية، بينما 98.4 في المائة من المنازل لا تستخدمها.
واعتمادا على عدد المساكن المشغولة وفق تعداد عام 2010، البالغ 4.64 مليون مسكن، يكون عدد المساكن المستخدمة للطاقة الشمسية 74290 مسكنا.
وتصدرت حائل والمنطقة الشرقية مناطق السعودية الـ13 في نسبة المساكن التي تستخدم الطاقة الشمسية بـ2.3 في المائة و2.07 في المائة على التوالي.
في المقابل كانت أقل المناطق في نسبة المساكن التي تستخدم الطاقة الشمسية، منطقتي الباحة والجوف بـ0.8 و0.9 في المائة على التوالي.
ومسح الطاقة المنزلي يندرج تحت تصنيف "إحصاءات المعرفة والموارد الطبيعية" يتم فيه جمع المعلومات من خلال زيارة عينة ممثلة للمناطق كافة الإدارية في السعودية من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلالها يتم توفير قاعدة بيانات إحصائية خاصة بإحصاءات الطاقة في القطاع المنزلي في المملكة، وأهم مؤشرات مسح الطاقة المنزلي وأنماط استهلاك الطاقة وأشكالها المستخدمة.
وتم اختيار عينة المسح بتحديد 22 ألف أسرة كعينة مختارة وممثلة لمجتمع المسح على مستوى المملكة وموزعة حسب المناطق الإدارية.
* وحدة التقارير الاقتصادية
- «الطاقة» تشكل 5 إلى 10 % من الإنفاق السنوي لـ 34.5 % من سكان السعودية
- نظام الشركات المهنية .. ترتيب حقوق الشركاء والمساهمين وإتاحة الشراكة الأجنبية
- الأسهم السعودية ترتفع للجلسة الرابعة وتستعيد مستويات 8000 نقطة
- «نمو» تضيف 11 نقطة وسط انخفاض قيمة التداول 37 %
- شكوك حول دور المديرين التنفيذيين في انهيار «توماس كوك»
- ترمب مشجعا بريطانيا على «بريكست»: سأبرم اتفاقا تجاريا رائعا معكم
- الصين تعارض تيسيرا كبيرا للسياسة النقدية أسوة ببقية البنوك المركزية العالمية
- حكومات وشركات تأمين تبدأ حملات لإعادة مئات آلاف السياح المتضررين
- الإجراءات السعودية السريعة لاحتواء آثار الاعتداءات تحد من المضاربات في سوق النفط
- رسوم أمريكية تعويضية ضد تركيا في تحقيقات مكافحة الإغراق للكرز المجفف
أنت هنا
- الرئيسية
- تقارير و تحليلات
- «الطاقة» تشكل 5 إلى 10 % من الإنفاق السنوي لـ 34.5 % من سكان السعودية
تقارير و تحليلات
- مستوى قياسي.. 100.07 مليار ريال إنفاق المستهلكين في السعودية خلال شهر مايو
- 1.2 تريليون ريال القيمة السوقية لكبار الملاك في الأسهم السعودية.. تشكل 56 %
- عضو في مجلس إدارة «السريع» وأفراد من العائلة يتخارجون بـ 3.35 مليون سهم خلال 2018.. تشكل 15% من الشركة
- انهيار عوائد سندات الخزانة الأمريكية يقفز بالسندات الثلاثينية السعودية إلى مستويات قياسية
- التمويل متدني التكلفة يفتح شهية الشركات نحو التوسع الائتماني لتعزيز أنشطتها
- برؤية ولي العهد.. «صندوق الاستثمارات» يقفز 21 مركزا بين الكبار وأصوله صعدت 111 %
- السعودية تتقدم للمرتبة الـ 16 بين اقتصادات «العشرين» بناتج محلي 782.5 مليار دولار
- بعد الاستحواذ على «الصحراء».. «سبكيم» رابع أكبر شركة بتروكيماويات في رأس المال والسادسة أصولا
- 525.4 مليار ريال أرباح المصارف خلال 17 عاما.. 40 % منها لـ «الراجحي» و«الأهلي»
- 1.1 تريليون ريـال أصول الأفراد المودعة لدى المصارف المحلية.. تغطي مطلوباتهم بنسبة 170 %
أضف تعليق