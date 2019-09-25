الأسهم السعودية ترتفع للجلسة الرابعة وتستعيد مستويات 8000 نقطة

ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الرابعة على التوالي واستعادت مستوى ثمانية آلاف نقطة، بعدما ارتفعت في جلسة أمس 115 نقطة بنحو 1.45 في المائة لتغلق عند 8069 نقطة، بدعم من قطاع المصارف وقطاع المواد الأساسية. بينما زاد مؤشر "إم تي 30" نحو 16 نقطة بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 1158 نقطة.

وجاء معظم أداء الأسهم إيجابيا مع تحسن في السيولة التي تراجعت قبل إجازة يوم الوطني. ومع القرار الأخير بتحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة للمنشآت الصناعية المرخص لها، ولمدة خمس سنوات، سيجد قطاع المواد الأساسية والشركات الصناعية محفزا لتحسن أدائه، خاصة الشركات كثيفة العمل. وتزامن القرار مع انخفاض أسعار الفائدة، الذي يخفض الأعباء المالية على الشركات، ما سينعكس على الهوامش الربحية، وفي حالة كان أثر القرار جوهريا، من المتوقع أن تعلن الشركات ذلك التأثير.

ومع استعادة السوق مستويات ثمانية آلاف نقطة وتحقيق أداء أفضل من المتوسط الشهري للمؤشر، سيحسن استمرار ذلك من شهية المخاطرة، خاصة مع المعطيات الأخيرة، ما سيدفع بالسوق إلى مستويات أعلى على المدى القصير، خلالها ستتعرض السوق لموجات جني أرباح ثانوية.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7954 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8073 نقطة رابحا 1.5 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7948 نقطة فاقدا 0.07 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8069 نقطة رابحا 115 نقطة بنحو 1.45 في المائة. وارتفعت السيولة 56 في المائة بنحو 945 مليون ريال لتصل إلى 2.6 مليار ريال، بمعدل 19 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 40 في المائة بنحو 31 مليون سهم لتصل إلى 110 ملايين سهم متداول بمعدل تدوير 0.19 في المائة. أما الصفقات، فارتفعت 90 في المائة بنحو 65 ألف صفقة لتصل إلى 137 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" 0.65 في المائة، يليه "الأدوية" 0.38 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" 0.23 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الطاقة" 2.64 في المائة، يليه "الاتصالات" 2.4 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" 2.3 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" 32 في المائة بقيمة 828 مليون ريال، يليه "المصارف" 26 في المائة بقيمة 677 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" 6 في المائة بقيمة 147 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "أسمنت تبوك" 9 في المائة ليغلق عند 14.72 ريال، يليه "أسمنت العربية" 7.2 في المائة ليغلق عند 32.10 ريال، وحل ثالثا "الخزف" 7.1 في المائة ليغلق عند 25.50 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الأهلية" 2 في المائة ليغلق عند 13.30 ريال، يليه "الأبحاث والتسويق" 0.7 في المائة ليغلق عند 82.80 ريال، وحل ثالثا "دراية ريت" 0.64 في المائة ليغلق عند 9.27 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 281 مليون ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 265 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 165 مليون ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية