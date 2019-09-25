ارتفعت السوق الموازية "نمو" 11 نقطة 0.33 في المائة؛ لتغلق عند 3651 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 37 في المائة إلى 1.5 مليون ريال، بمعدل 11 ألف ريال للصفقة، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 1 في المائة إلى 72 ألف سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت بنحو 56 صفقة؛ لتصل إلى 144 صفقة. وارتفعت ثلاثة أسهم مقابل تراجع "ثوب الأصيل" وحيدا بنحو 1.2 في المائة؛ ليغلق عند 32.60 ريال.
وتصدر المرتفعة "أبو معطي" 3.3 في المائة؛ ليغلق عند 10.78 ريال، يليه "باعظيم" 2.12 في المائة؛ ليغلق عند 28.85 ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" 1.2 في المائة؛ ليغلق عند 9.95 ريال.
وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 907 آلاف ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 340 ألف ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 176 ألف ريال.
- الأسهم السعودية ترتفع للجلسة الرابعة وتستعيد مستويات 8000 نقطة
- «نمو» تضيف 11 نقطة وسط انخفاض قيمة التداول 37 %
- شكوك حول دور المديرين التنفيذيين في انهيار «توماس كوك»
- ترمب مشجعا بريطانيا على «بريكست»: سأبرم اتفاقا تجاريا رائعا معكم
- الصين تعارض تيسيرا كبيرا للسياسة النقدية أسوة ببقية البنوك المركزية العالمية
- حكومات وشركات تأمين تبدأ حملات لإعادة مئات آلاف السياح المتضررين
- الإجراءات السعودية السريعة لاحتواء آثار الاعتداءات تحد من المضاربات في سوق النفط
- رسوم أمريكية تعويضية ضد تركيا في تحقيقات مكافحة الإغراق للكرز المجفف
- للمرة الأولى منذ 20 عاما .. واردات الصين من خردة الصلب تهبط إلى الصفر
أسواق الأسهم- السعودية
- أسهم 40 شركة مدرجة تحقق أداء أفضل من المؤشر العام منذ بداية 2019
- محللون: سوق الأسهم المحلية تواجه ضغوط تقلبات النفط والتوترات التجارية العالمية
- "الأسهم السعودية" تنضم لمورجان ستانلي غدا و 21.25 مليار تداولات مزاد اليوم
- مجلس الوزراء يقر نظام الشركات المهنية.. وتحمل الدولة المقابل المالي عن وافدي المنشآت الصناعية
- لمنع تساقط الشعر.. ما الذي يجب أن تأكله؟
- 3 عوامل وراء زيادة حجم السيولة في السوق السعودية إلى 100 مليار ريـال خلال مايو
- الأسهم المحلية تكسر أطول سلسلة تراجعات أسبوعية منذ يناير 2016
- محللون: بروز إشارات إيجابية في المفاوضات التجارية يدفع الأسهم السعودية إلى الانتعاش
- في أول يوم انضمام إلى «فوتسي».. الأسهم السعودية تصعد لأعلى مستوى منذ أغسطس 2015
- سوق الأسهم تستعيد مكاسبها مع ترقب المستثمرين الانضمام لمؤشرات مورجان ستانلي
أضف تعليق