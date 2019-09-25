«نمو» تضيف 11 نقطة وسط انخفاض قيمة التداول 37 %

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 11 نقطة 0.33 في المائة؛ لتغلق عند 3651 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 37 في المائة إلى 1.5 مليون ريال، بمعدل 11 ألف ريال للصفقة، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 1 في المائة إلى 72 ألف سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت بنحو 56 صفقة؛ لتصل إلى 144 صفقة. وارتفعت ثلاثة أسهم مقابل تراجع "ثوب الأصيل" وحيدا بنحو 1.2 في المائة؛ ليغلق عند 32.60 ريال.

وتصدر المرتفعة "أبو معطي" 3.3 في المائة؛ ليغلق عند 10.78 ريال، يليه "باعظيم" 2.12 في المائة؛ ليغلق عند 28.85 ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" 1.2 في المائة؛ ليغلق عند 9.95 ريال.

وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 907 آلاف ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 340 ألف ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 176 ألف ريال.