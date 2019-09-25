الإجراءات السعودية السريعة لاحتواء آثار الاعتداءات تحد من المضاربات في سوق النفط

قال مختصون ومحللون نفطيون، إن وعد السعودية باستعادة الإنتاج النفطي المفقود بسرعة بعد الهجمات على منشأتين نفطيتين محل ثقة من كافة الدوائر الاقتصادية والمالية في العالم وهو ما نجح بالفعل في تهدئة درجة المخاوف في أسواق النفط، مبينين أنه سيتم تحديد التأثير النهائي في سعر النفط من خلال السرعة التي يمكن للسعودية من خلالها إعادة الإنتاج إلى طبيعته.

وذكر المختصون أن السعودية حريصة على عدم حدوث أي تأخير منعا للارتفاعات المفرطة في الأسعار التي يقدرها البعض بمستوى 100 دولار للبرميل، وهو أمر يعمل على تفاديه المنتجون والمستهلكون على السواء، حيث إن الأسعار المرتفعة ليست في صالح الجميع كما يمكن أن تؤثر سلبا في مستويات الطلب المثقل بالفعل بكثير من الأعباء الأخرى ومنها الحرب التجارية.

وقال سيفين شيميل مدير شركة "في جي إندستري" الألمانية، إن حرب التجارة لها مخاطر هبوطية قوية في أسعار النفط الخام خاصة مع استمرار تلك النزاعات وصعوبة الوصول إلى اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة في الأمد القريب وهو ما جعل توقعات بانك أوف أمريكا لأسعار النفط تدور حول متوسط 60 دولارا للبرميل في العام المقبل 2020.

وأوضح أن الإجراءات السعودية لاحتواء تداعيات هجوم بقيق كانت متميزة ولها تأثيرات واسعة في السوق ما أدى إلى انخفاض مطرد في مراكز المضاربة في سوق النفط الخام، كما نجحت الاستعانة بالمخزونات في بقاء السوق متوازنة بشكل كبير وذلك على الرغم من ضعف الاقتصاد العالمي وتوقعات الركود والتباطؤ.

من جانبه، أوضح أندرو موريس مدير شركة "بويري" الدولية للاستشارات، أن هناك عددا من العوامل التي تدعو إلى التفاؤل بسرعة تعافي السوق النفطية، منها وجود فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين على الرغم من التعثرات الحالية كما يحدث بالفعل من تباطؤ ملحوظ في نمو الإنتاج الأمريكي.

وذكر أن تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها لديه آلية جيدة للتعامل مع المتغيرات في السوق ومواجهة التوقعات الخاصة بحدوث الركود الاقتصادي، لافتا إلى أن التعافي يسير بخطوات متسارعة في الإنتاج السعودي خاصة لتلبية الطلب الصيني والتغلب على تداعيات التوتر المستمر في الشرق الأوسط.

من ناحيته، قال جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد أيه إف" في كرواتيا، إن السعودية قادرة بالفعل على سرعة التعافي من الأزمة الراهنة وتعويض أي انقطاعات في الإنتاج مهما كانت كبيرة على الرغم من محاولات البعض التشكيك في الأمر، ولكن القطاع النفطي السعودي يتسم بالصلابة والقدرة على مواجهة الأزمات على نحو جيد.

وأوضح أن العوامل الجيوسياسية ما زالت تلقي بثقل كبير على منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن أسعار النفط تواجه ارتفاعات بسبب المخاطر بنحو خمسة دولارات للبرميل في المتوسط.

بدوره، أوضح ماثيو جونسون المحلل في شركة "أوكسيرا" الدولية، أن أسواق النفط العالمية تأثرت على نحو واسع بهذا الهجوم الذي يعد الأكبر في تاريخ الصناعة، مشيرا إلى أنه رغم القفزات المتلاحقة في الإنتاج الأمريكي خاصة من النفط الصخري تبقى السعودية هي أهم مصدر للنفط في العالم.

ولفت إلى أن الإنتاج السعودي سيتعافي بأسرع ما يتوقع كثيرون وسيبقى الدور السعودي محوريا في السوق، وعنصرا قائدا لمنظومة العمل في منظمة أوبك وداعما للاستقرار لها، ما يضمن استمرار تزويد أسواق النفط العالمية بوفرة من النفط الخام.

وشدد على ضرورة تكثيف إجراءات حماية صناعة النفط السعودية باعتبارها مركز ثقل للصناعة، حيث إن تعطيل ملايين البراميل يوميا من السعودية ليس في صالح الصناعة والاقتصاد العالمي.

فيما يخص الأسعار، نزلت أسعار النفط أمس، في الوقت الذي تسببت فيه بيانات ضعيفة للتصنيع في أوروبا واليابان في تركيز انتباه السوق على آفاق قاتمة للطلب.

وبحسب "رويترز"، فإنه بحلول الساعة 06:24 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 40 سنتا إلى 64.37 دولار للبرميل، بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.31 دولار منخفضة 33 سنتا.

وقال مايكل مكارثي كبير محللي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس في سيدني "جانب الطلب من المعادلة عاد ليصبح محل التركيز"، مشيرا إلى أرقام متعثرة للتصنيع في اقتصادات رئيسة في أوروبا وكذلك اليابان.

وأضاف "ذلك هو السبب في أننا نرى ضغطا (نزوليا) أزيد قليلا على برنت أكثر من غرب تكساس في الوقت الراهن".

لكن، تظل أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبيا منذ بداية العام.

وذكرت "رويترز" أن السعودية استعادت ما يزيد على 75 في المائة من فاقد إنتاج الخام بعد الهجمات على منشأتين تابعتين لها وإنها ستعود إلى الكميات الكاملة بحلول مطلع الأسبوع المقبل.

وقال مايك تران خبير السلع الأولية لدى آر.بي.سي كابيتال ماركتس في مذكرة إن زيادة صادرات النفط الأمريكية إلى آسيا لتحل محل الخام السعودي وانخفاض الواردات الأمريكية من العراق يعني أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة قد تنخفض عن المتوقع.

من جانب آخر، تراجعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 64.51 دولار للبرميل أمس الأول مقابل 65.30 دولار للبرميل في اليوم السابق.

وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول انخفاض عقب ارتفاع سابق، كما أن السلة خسرت نحو دولارين مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع السابق الذي سجلت فيه 66.43 دولار للبرميل.