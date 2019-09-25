مجموعة د.سليمان الحبيب تحتفي باليوم الوطني الـ 89 للمملكة

احتفت مستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية باليوم الوطني الـ89 للمملكة، متزينة بالعلم السعودي وصور المؤسس الملك عبدالعزيز، والملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما اكتست جميع فروع المجموعة في الرياض والقصيم والخبر والبحرين ودبي بالإضاءة الخضراء في تحفة فنية احتفالا بيوم الوطن.
وازدانت مداخل مبانيها بالأعلام الخضراء وعدد من اللافتات التي تحمل عبارات "همة حتى القمة" إلى جانب توزيع الأعلام السعودية والشعارات الوطنية والبالونات الخضراء للأطفال، إضافة إلى الشالات المزينة بعلم السعودية مع تقديم التمور والقهوة والهدايا الرمزية للمرضى المنومين والمراجعين فرحا وابتهاجا بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا.
كذلك أقامت المجموعة عددا من الأنشطة والفعاليات في مطار دبي الدولي للمسافرين القادمين من السعودية إلى الإمارات، وذلك تجسيدا لمدى عمق العلاقات الوثيقة والمتينة التي تجمع بين شعبي البلدين الشقيقين، حيث استقبلت السعوديين بحفاوة بالغة وترحاب كبير، كما اصطف عدد من منسوبي المجموعة وبجانبهم مسؤولي المطار لاستقبال المسافرين القادمين بالهدايا والورود، إضافة إلى تقديم الفرق الشعبية العرضة السعودية، وذلك بالتعاون مع مطار دبي، ورددت الأناشيد والأهازيج الوطنية ترحيبا بالسعوديين في بلدهم الثاني.
وارتدى المحتفلون الشالات الخضراء التي تحمل اسم ورمز المملكة، كما حملوا مجسمات لعبارة "السعودي إماراتي، والإماراتي سعودي، السعودية والإمارات قلب واحد" تعبيرا عن مشاركة الإمارات حكومة وشعبا السعوديين احتفالاتهم باليوم الوطني الـ89.
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