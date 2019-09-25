موظفو مصرف الراجحي يتطوعون في برنامج «الغد الأخضر» في مكة المكرمة

تطوع موظفو مصرف الراجحي في مكة المكرمة في مشروع تشجير مدرسة عين جالوت الثانوية للبنين في مكة المكرمة ضمن برنامج "الغد الأخضر" أحد برامج المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي في مصرف الراجحي الذي يهتم بالمسار البيئي.

ويهتم برنامج الغد الأخضر الذي أطلقه المصرف منذ ثلاثة أعوام بتشجير الحدائق والمدارس، وبعض المواقع والعناية بالنباتات فيها، وإشراك طلاب المدارس من جميع المراحل في البرنامج، تحقيقا لهدف توعيتهم بأهمية البيئة والمحافظ عليها، وقد حرص المصرف على إشراك الموظفين فيها تنمية للروح التطوعية، وتحقيقا لأحد أهداف "الرؤية السعودية" بزيادة نسبة العمل التطوعي وعدد المتطوعين في المجتمع.

وانطلقت هذا العام حملة الغد الأخضر ابتداء من كانون الثاني (يناير) الماضي ليتم تنفيذها حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) من العام الجاري في سبع مدن حول المملكة، واشتملت المبادرة على التنسيق مع بعض المدارس للإسهام في عملية تشجيرها وإشراك الطلاب والطالبات وبعض الجهات التطوعية في تنفيذ المبادرة، حيث حظيت هذه المبادرة بتفاعل كبير من الجهات الحكومية والمهتمين بالشأن البيئي والاجتماعي.

وأبدى المتطوعون في هذه الفعالية سعادة كبيرة لمبادرة المصرف في المشاركة بهذا العمل النوعي الذي يعزز أهمية المحافظة على البيئة ويسهم في التوعية البيئية خصوصا لدى الطلاب.