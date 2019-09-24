"مورجان ستانلي" لـ "الاقتصادية": سنعيد النظر في حجم السوق السعودية بعد إدراج "أرامكو"

أكد لـ"الاقتصادية" روبرت أنصاري؛ المدير التنفيذي في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI، أن المؤشر سيعيد النظر في حجم السوق السعودية إذا ما تم إدراج شركة أرامكو في السوق المحلية، مشيرا إلى أن الحجم سيعتمد على مقدار الأوراق المالیة المتاحة، التي سیتم تداولھا من قبل المستثمرین الأجانب.

وأوضح أنصاري، أن حجم السوق الفعلية حاليا هو 2.47 في المائة على مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، مبينا أنه تتم إعادة موازنة المؤشر أربع مرات في العام، وستكون إعادة الموازنة المقبلة في نوفمبر.

واستدرك "بغض النظر عما تفعله السعودية اليوم، فوزنها في المؤشر يمكن أن يتحرك حسبما تفعله الأسواق الأخرى، لكن المهم أن تبقى السوق نشطة وفعالة".

وأشار أنصاري إلى أن الفرصة قائمة للسوق السعودية، لتثبت مكانتها بين الأسواق، بعد عمل كبير قامت به قبل الانضمام إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وما تعين على السوق تحقيقه للوصول إلى هنا.

وأضاف، أن "العمل لا يتوقف بمجرد الوصول إلى الأسواق الناشئة أو بمجرد الوصول لمرحلة الأسواق المصنفة، بل إن أحد أهم الأمور الحاسمة التي تصل إليها الأسواق المصنفة حديثا هي أن تنضم إلى الأسواق الناشئة، وتعتقد بأن هذا هو المكان الذي يتوقف فيه العمل، لكن الأمر الأكثر أهمية الذي يجب إدراكه هو أن هذه المرحلة التي يبدأ فيها العمل فعلا".

ولفت إلى أن من الأمور الرئيسة للسوق المحلية، النظر في كيف ستظل السوق مفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، وكيفية تطور الإطار التنظيمي للسوق، والأهم من ذلك كيف تتم إزالة عديد من الحواجز التي تحول دون الوصول إلى السوق؟.

وأشاد المدير التنفيذي لمورجان ستانلي للأسواق الناشئة بقرار هيئة السوق المالية في رفع القيود على حرية الملكية الكاملة للمستثمرين الأجانب، وإزالة القيود الصارمة على أي نوع من القطاعات، وكذلك إتاحة صناعات جديدة للمستثمرين الأجانب.

وأضاف، بهذا سيخضع الوزن الفعلي للسعودية في الأسواق الناشئة إلى حد كبير لقيود الملكية الأجنبية من خلال قدرة الأجانب على الاستثمار في أوراقهم المالية، مشيرا إلى أن هذه النقاط لاقت قبولا جيدا من قبل المستثمرين.