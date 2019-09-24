رئيس النيجر يؤكد للملك وقوف بلاده إلى جانب السعودية في كل ما تتخذه للحفاظ على أمنها

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيا، من الرئيس إيسوفو محمدو رئيس النيجر، أعرب خلاله عن إدانة بلاده للاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو.

وأكد الرئيس إيسوفو خلال الاتصال، تضامن النيجر ووقوفها إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين، عن شكره لرئيس النيجر لإدانته هذا العمل الإجرامي، الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة العالمية.