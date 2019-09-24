بعد إثبات الإغراق .. واشنطن تتجه لفرض رسوم جمركية على الكرز التركي

قالت البعثة التجارية الأمريكية في جنيف، إن التحقيقات الأولية بشأن مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية لواردات الولايات المتحدة من الكرز المجفف للتورتة من تركيا، أظهرت بيع المصدرين الأتراك المنتج بأسعار أقل من القيمة العادلة تراوح بين 541.29 و648.35 في المائة، كما أنهم تلقوا إعانات تعويضية بمعدل 204.93 في المائة.

وأكدت أنه لم ترد أي شركة تركية على طلبات الحصول على معلومات في التحقيق الذي تم إجراؤه في إطار الرسوم التعويضية، وبالتالي ستصدر وزارة التجارة تعليمات للجمارك الأمريكية وحماية الحدود لجمع رسوم جمركية نقدية من موردي الكرز المجفف للتورتة من تركيا تستند إلى معدلات الإعانات التعويضية الأولية.

وفي 2018، استوردت الولايات المتحدة ما مجموعه 686 طنا متريا من الكرز المجفف للتورتة من تركيا.

وبدأت هذه التحقيقات بناء على طلبات قدمتها لجنة تجارة الكرز المجفف. والأعضاء هم خمس تعاونيات لتجارة الكرز أربع منها تقع في ولاية ميشيجان والخامسة في ولاية أوتاه.

والإنفاذ الصارم للقانون التجاري الأمريكي هو محور تركيز إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، إذ أطلقت وزارة التجارة، منذ بداية الإدارة الحالية، 182 تحقيقا جديدا لمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية - وهو ما يمثل زيادة بنسبة 231 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة في الإدارة السابقة.

وعلاوة على الرقم السابق، تحتفظ وزارة التجارة الأمريكية حاليا بـ496 من أوامر التحقيقات في مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية لم يبت فيها بعد. وللمقارنة، كان عدد أوامر التحقيقات هذه في حدود 466 في بداية آذار (مارس) الماضي.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التجارة قرارها النهائي بشأن رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية حول واردات الكرز المجفف للتورتة من تركيا في كانون الأول (ديسمبر) 2019.

وإذا كانت وزارة التجارة قد أكدت بشكل نهائي الدعم الحكومي التركي، ستتولى لجنة التجارة الدولية الأمريكية تحديد الأضرار النهائية في 21 كانون الثاني (يناير) 2020. وإذا ما أكدت وزارة التجارة بشكل نهائي هذا التحقيق، وقام مركز التجارة الدولية بتحديد الأضرار النهائية بالإيجاب، ستصدر الوزارة أمرا بفرض رسوم تعويضية على واردات هذا المنتج.

أما إذا أصدرت الوزارة قرارا نهائيا سلبيا في الإغراق والدعم، بمعنى لا توجد إعانات حكومية للمصدرين الأتراك، ولا إغراق، أو إذا اتخذت لجنة التجارة الدولية قرارا نهائيا سلبيا بشأن وقوع ضرر على المنتجين الأمريكيين، فسينتهي التحقيق، ولن يصدر أي أمر.

وتخضع الشركات الأجنبية التي تقوم بتسعير منتجاتها في السوق الأمريكية دون تكلفة الإنتاج أو أقل من الأسعار في أسواقها المحلية لرسوم مكافحة الإغراق. كما تخضع الشركات التي تتلقى إعانات غير عادلة من حكوماتها، مثل المنح، أو القروض، أو ضخ الأسهم، أو الإعفاءات الضريبية، أو دعم الإنتاج، لرسوم تعويضية بهدف التصدي مباشرة لتلك الإعانات.

وتتولى وحدة الإنفاذ والامتثال التابعة لوزارة التجارة مسؤولية الإنفاذ الصارم للقانون التجاري الأمريكي بتقديم الإغاثة للشركات الأمريكية المتضررة من خلال ”آلية خاصة”. غير أن هذه الآلية لم تلق قبولا دوليا، بل أثارت، ولا تزال، جدلا داخل منظمة التجارة العالمية باعتبارها تخالف قوانين المنظمة.

وتقوم الآلية على أساس ”قانون إزاحة الإغراق والإعانات لعام 2000” - يشتهر باسم قانون بيرد - الذي يقضي بنقل الرسوم الجمركية المضادة للإغراق والرسوم التعويضية التي تحصلها الإدارة من المنتج الأجنبي إلى الشركات المحلية الأمريكية التي أعلنت عن تضررها من استيراد هذه المادة.

تم تمرير هذا القانون في تشرين الأول (أكتوبر) 2000، لكن أمام شكوى قدمتها عدة دول على رأسها الاتحاد الأوربي، أصدرت منظمة التجارة العالمية قرارا اعتبرت بموجبه أحكام القانون تتعارض مع قوانين المنظمة.

عقب قرار منظمة التجارة، أجرت الولايات المتحدة تعديلا على قانون بيرد في تشرين الأول (أكتوبر) 2007 ـ يشتهر القانون حاليا باسم تعديلات بيرد ـ غير أن التعديل لم يمس جوهر الاعتراض بتقديم قيمة الرسوم إلى المنتجين المحليين المتضررين.

وواصلت الولايات المتحدة تطبيق القانون بصيغته المعدلة. إزاء هذا الوضع أصدرت هيئة تسوية المنازعات قرارا ثانيا قضى بأن أحكام قانون بيرد ـ الأصلي والمعدل ـ تتعارض مع قوانين منظمة التجارة.

رغم ذلك، لا تزال الولايات المتحدة تطبق القانون بصيغته المعدلة حتى اليوم.

وفي آخر اجتماع لهيئة تسوية المنازعات عقد في مقر المنظمة في 25 شباط (فبراير) الماضي، كرر الاتحاد الأوروبي طلبه بأن توقف الولايات المتحدة نقل الرسوم الجمركية المضادة للإغراق والرسوم التعويضية إلى الصناعة المحلية الأمريكية.

وقالت بروكسل إن كل مرة يتم فيها نقل الرسوم التعويضية إلى الشركات الأمريكية ”إنما هو عمل واضح من أعمال عدم الامتثال لأحكام منظمة التجارة المتعلقة بهذه المسألة”.

في تلك الجلسة، اتفقت البرازيل وكندا مع الاتحاد الأوروبي على أن المسألة ينبغي أن تبقى على جدول أعمال هيئة تسوية المنازعات حتى حسم الموضوع.

ودعت الولايات المتحدة إلى الامتثال الكامل. وردا على ذلك أشارت الولايات المتحدة إلى بيان سابق لها قائلة إنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للامتثال.