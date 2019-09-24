التنوع في مجالس إدارات الشركات يؤدي إلى مدفوعات أرباح أعلى

كشف تقرير إخباري عن وجود سبب للمستثمرين حاليا، للسعي من أجل توفير المزيد من مجالس إدارات الشركات، ذات التنوع من حيث الجنس، وذلك لأن هذا التنوع يؤدي إلى تحقيق مدفوعات أرباح أعلى.

وقالت وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم إن ذلك السبب هو عبارة عن استنتاج خاص بأكاديميين، من بينهم تشن شياو من الجامعة الصينية في هونج كونج، حيث وجدوا أن هناك علاقة إيجابية مهمة بين التنوع الجنسي في مجالس الادارات، واحتمالية ومستوى مدفوعات الأرباح.

وقد تم نشر النتائج التي تم التوصل إليها في عدد أكتوبر من مجلة "جورنال أوف كوربوريت فاينانس".

وكتب الاكاديميون أنه "من خلال اتخاذ إجراءات مختلفة للتنوع بين الجنسين في مجالس الإدارات، فإن نتائجنا تدعم بشكل عام فكرة أن وجود مجلس متنوع من حيث الجنس، يرجح أن يؤدي إلى تحقيق مدفوعات أرباح أعلى، بالمقارنة مع المجالس التي وجد بها جنس واحد أو المجالس التي تضم رجال فقط".

ويأتي التقرير الذي نشرته وكالة "بلومبرج"، كإضافة إلى الأبحاث التي توضح الفوائد المشتركة للتنوع بين الجنسين.

يذكر أن مؤشر "بلومبرج" للمساواة بين الجنسين بنحو 19 بالمئة هذا العام.