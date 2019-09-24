محكمة أوروبية: على جوجل منع ظهور المعلومات الحساسة في نتائج البحث داخل الاتحاد الأوروبي

قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم أنه يتعين على محرك البحث جوجل وقف ظهور المعلومات الحساسة في نتائج البحث داخل الاتحاد الأوروبي، ولكنها ليست ملزمة بفعل ذلك في محركها البحثي في أنحاء العالم.

وقالت المحكمة إنه على الرغم من أن محركات البحث ملزمة بمحو النتائج التي تضم معلومات شخصية بناء على طلب الشخص في بعض الحالات، إلا أن نطاق قانون الاتحاد الأوروبي لا يبرر فعل نفس الإجراء خارج الاتحاد الأوروبي.

ويعد هذا الحكم أحد حكمين أصدرتهما المحكمة اليوم يوضحان المدى الذي يجب أن تصل إليه محركات البحث من أجل احترام حقوق الأفراد.

وكانت محكمة فرنسية قد سعت للحصول على توضيح من محكمة العدل الأوروبية حول المدى الذي يجب أن تصل إليه الشركات للانصياع لحكم المحكمة الصادر عام 2014، الذي يلزم محركات البحث بإزالة الروابط المتعلقة بالمعلومات الشخصية التي تصنف على أنها " غير ملائمة وغير ذات صلة ".

وفي قضية أخرى، خلصت المحكمة إلى أن جوجل ليست مجبرة بصورة ضرورية على محو النتائج البحثية التي تربط أسماء أفراد بمعلومات شخصية حساسة بناء على طلبهم.

وبدلا من ذلك، يتعين على جوجل تقييم كل طلب لتحديد ما إذا كان حق الشعب في الحصول على المعلومات أقوى من حق الفرد في الخصوصية.