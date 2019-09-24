بريطانيا تسجل عجزا أقل من المتوقع في أغسطس

سجلت بريطانيا عجزا في الميزانية أقل من المتوقع الشهر الماضي لكن الاقتراض ارتفع منذ بداية السنة المالية بأكثر من الربع قبيل انسحاب البلاد المزمع من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل بحسب رويترز.

وبلغ صافي اقتراض القطاع العام في أغسطس آب 6.418 مليار جنيه استرليني، باستثناء بنوك القطاع العام، انخفاضا من 6.917 مليار إسترليني في أغسطس آب 2018 وهو ما جاء دون متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 7.15 مليار استرليني في استطلاع لرويترز.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم إنه على مدار الأشهر الخمسة منذ بدء السنة الضريبية الحالية في أبريل نيسان، ارتفع الاقتراض 28 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة في 2018.