مجلس الوزراء يقر نظام الشركات المهنية .. وتحمل الدولة المقابل المالي عن وافدي المنشآت الصناعية

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال الجلسة التي عقدها بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر السلام بجدة على أن تتحمل الدولة لمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي إضافة إلى إقرار نظام الشركات المهنية.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد استهل حديثه للمجلس بحمد الله وشكره على ما تنعم به المملكة من نعم كثيرة وما تشهده من أمن وأمان ورخاء وتطور كبير في جميع مناحي الحياة مع حفاظها على ثوابتها المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال "إن المملكة وبمناسبة يومها الوطني 89 الذي صادف هذا العام 24 محرم 1441 الأول من الميزان تعتز وبكل فخر بما أعلنه جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز من توحيد المملكة العربية السعودية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم استمرت هذه الوحدة بجهود أبنائه البررة من بعده وبتكاتف أبناء الوطن حيث أصبحنا ولله الحمد نفتخر ونعتز بلحمة ووحدة وطنية ومكانة دولية مميزة ونشكر بهذه المناسبة قادة ومسؤولي الدول الشقيقة والصديقة وجميع مسؤولي ومواطني المملكة على ما عبروا عنه من مشاعر وتهان بهذه المناسبة سائلين الله عز وجل أن يمدنا بعونه وتوفيقه لتبقى المملكة حصنا حصينا لخدمة الإسلام والمسلمين وعمارة الحرمين الشريفين وخدمتهما وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية ونصرة الحق والإسهام في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم.

بعد ذلك أطلع الملك المجلس على نتائج استقباله لملك البحرين حمد بن عيسى وفحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بشي جين بينغ رئيس الصين ونتائج استقباله عمران خان رئيس وزراء باكستان وقد عبر الملك عن شكره وتقديره لملك البحرين وللرئيس الصيني ورئيس وزراء باكستان على إدانتهم للأعمال الإجرامية التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو والتي تمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا كبيرا لأمن واستقرار المنطقة ولإمدادات سوق النفط العالمية.

وأوضح تركي الشبانة وزير الإعلام في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء قدم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على الإنجاز الكبير الذي تحقق بعودة الإمدادات البترولية من المملكة لما كانت عليه بفضل الله تعالى ثم بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها شركة أرامكو السعودية لتجاوز آثار العمل التخريبي السافر على منشأتي النفط في بقيق وخريص. منوها بسرعة استجابة شركة أرامكو وتفعيل نظام الطوارئ وكفاءة وتفاني العاملين فيها من مواطنين ومقيمين مما كان له الدور الكبير في تجاوز الأزمة.

واستعرض مجلس الوزراء جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها. مؤكدا أن على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة لوضع حد للتصرفات والسياسات العدوانية التخريبية الإيرانية. مشيرا إلى أن الهجوم التخريبي الذي استهدف منشأتي النفط في بقيق وخريص وتم استخدام أسلحة إيرانية فيه يعد تهديداَ للسلم والأمن الدوليين وعدوانا غير مبرر على إمدادات الطاقة للأسواق العالمية أدانه وبشدة المجتمع الدولي.

كما أكد المجلس أن قرار المملكة الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية يأتي لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وبين أن مجلس الوزراء جدد إدانة المملكة واستنكارها للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت حافلة ركاب في كربلاء بالعراق وتجمعا انتخابيا للرئيس الأفغاني وقاعدة للجيش في كابول. مؤكدا تضامن المملكة مع العراق وأفغانستان ووقوفها إلى جانبهما ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف كما قدم العزاء لحكومتي وشعبي البلدين ولأسر الضحايا مع التمنيات للمصابين بعاجل الشفاء. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

القرارات



1 - تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين السعودية وإندونيسيا والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

2 - تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين السعودية والصين في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

3 - التفويض بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروعات مذكرات تفاهم في المجالات التالية (الثقافة - الصحة - التأمين - الاتصالات وتقنية المعلومات - تبادل الأخبار - الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية - الأمن السيبراني)

4 - الموافقة على مذكرة تفاهم بين مؤسسة النقد العربي السعودي في السعودية وهيئة الخدمات المالية وهيئة الرقابة المالية في كوريا للتعاون المشترك في مجال الإشراف على المؤسسات المالية.

5 - تفويض أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في السعودية ودار الكتب الوطنية في تونس والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

6 - تفويض المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في تونس في مجال الوثائق والأرشفة والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

7 - تتحمل الدولة لمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقا للفقرتين (1 ـ أ) و (2 ـ أ) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23/3/1438 عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي وذلك اعتبارا من 1/10/2019.

8 - إضافة محافظ حفر الباطن إلى عضوية مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية.

9 - الموافقة على نظام الشركات المهنية وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

10 - أقر مجلس الوزراء عددا من الترتيبات من بينها : الموافقة على مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات في المواقع التي حددتها اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البلديات في مدينة الرياض (كتجربة) في المرحلة الأولى. وطرح مبادرة اتفاقيات الاستثمار المشترك للأراضي بالشراكة مع القطاع الخاص وفق نموذج المشاركة في الإيرادات. كما تم الموافقة على طرح 5 مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص توزع في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية بشكل تجريبي على الأراضي غير المستخدمة المملوكة للأمانات. وطرح مشروع إنشاء وإدارة مواقف السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص.

11 - تعيين سلمان الدوسري ومحمد الحارثي عضوين من أصحاب الرأي والخبرة في مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون.

12 -تعيين الدكتور فهد آل عقران وعضوان الأحمري عضوين من أصحاب الرأي والخبرة في مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية.

13 - الموافقة على الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.

14 - ترقية المهندس فؤاد الملحم إلى (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة 14 بأمانة محافظة الأحساء.