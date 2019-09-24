أسهم اليابان ترتفع بفضل آمال التجارة عند ذروة 5 أشهر

ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء بفضل التفاؤل إزاء محادثات التجارة رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين التي تُعقد في مطلع الشهر القادم في حين اشترى مستثمرون أسهم الشركات التي ينتهي الحق في توزيعاتها النقدية في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وصعد المؤشر نيكي 0.1 في المئة مسجلا 22098.84 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 في المئة ليصل إلى 1622.94 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 23 أبريل نيسان.

وزادت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية 0.3 بالمئة بفضل تصريحات وزير التجارة الأمريكي ستيفن منوتشين بشأن عقد محادثات التجارة الأمريكية الصينية خلال أسبوعين.

إلا أن تباطؤ الاقتصاد العالمي ظل مثار قلق في أسواق المال، إذ أن القراءات الضعيفة للأنشطة الاقتصادية من منطقة اليورو عمقت المخاوف بشان ركود وأشارت للحاجة إلى مزيد من التحفيز.

وسجل قطاعا التعدين والنقل البحري أسوأ أداء بين القطاعات الفرعية في البورصة وعددها 33 ونزل مؤشر الأول 1.8 بالمئة والثاني 1.6 بالمئة.

ومن بين أبرز الرابحين، قفز سهم أورينتال لاند ثلاثة بالمئة بعدما قالت الشركة التي تدير منتجعا لديزني في طوكيو إنها سترفع رسوم الدخول من أول أكتوبر تشرين الأول.

ونزل سهم ميتسوبيشي كورب 0.6 بالمئة بعد أن قالت أكبر شركة تجارة في اليابان إن متعاملا بوحدتها في سنغافورة خسر 320 مليون دولار في صفقات غير مصرح بها لمشتقات النفط الخام.