"إيداع" : تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـ "الأهلية للتأمين"

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن تطبيق التخفيض في كمية الأوراق المالية للشركة الأهلية للتأمين التعاوني على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الثلاثاء 1441/01/25 الموافق 2019/09/24.