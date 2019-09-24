مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات الاثنين.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 92ر14 نقطة، أو 06ر0% ، ليصل إلى 99ر26949 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 29ر0 نقطة، أو 01ر0% ، ليصل إلى 78ر2991 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 21ر5 نقطة، أو 06ر0% ، ليصل إلى 46ر8112 نقطة.