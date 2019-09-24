لوحتان لخادم الحرمين وولي العهد تزينان كورنيش الدمام.. بمساحة 5500 متر مربع

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أكبر لوحتين تضمنتا شعار التوحيد، وصورتين لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وشكلت اللوحتان، عامل جذب لمرتادي الكورنيش عبروا من خلالهما عن فرحتهم باليوم الوطني للمملكة، وما تعنيه هذه المناسبة الوطنية الغالية من تلاحم في ظل القيادة الرشيدة، وإضافة لمسة جمالية وعلامة مميزة لهذه المناسبة.

وتقع اللوحتان على مساحة خضراء بواقع 5500 متر مربع؛ على كورنيش الدمام بجوار دوار الأشرعة، حيث بلغت مساحة الصورتين 750 مترا مربعا، وارتفاع ثمانية أمتار لكل لوحة، حيث تم تصميم وتركيب راية التوحيد بطول 32 مترا مع كتابة تاريخ المناسبة وشعارات هوية اليوم الوطني، وتركيب 80 كشافا للإنارة باللونين الأبيض والأخضر، كما تم تركيب 60 علما يحمل هوية اليوم الوطني بتصميم خاص.