بالمسرح الموسيقي والفرقة الشعبية .. «الترفيه» تجذب المحتفلين باليوم الوطني

جذبت الفعاليات التي نظمتها الهيئة العامة للترفية، عددا كبيرا من المحتفلين باليوم الوطني الـ89 للمملكة الذي جاء بشعار "همة حتى القمة"، حيث احتشدت الجماهير من مختلف الأعمار للمشاركة في العروض التي قدمتها الفرق المتنوعة.

وشملت الفعاليات التي قدمتها الهيئة العامة للترفيه في عرعر العروض المتجولة، والمسرح الموسيقي، والفرقة الشعبية، وعربات الطعام المتنقلة، والألعاب النارية، إضافة إلى الأكشاك الخاصة ببيع الأسر المنتجة والفنون التشكيلية.

يأتي ذلك في الوقت الذي جذبت فيه الأركان الخاصة بالمصورات الفوتوغرافيات أنظار زوار الفعاليات المقامة في الكورنيش الشمالي في مدينة جيزان، ونالت استحسانهم.

وأوضحت الفنانات المشاركات أهمية هذه الفعاليات التي تعد محفزا وداعما لهن، وفرصة للالتقاء مع المبدعات الأخريات لتبادل الخبرات، وفتح المجال أمام الموهوبين والمحترفين في مجال التصوير من الجنسين لممارسة مهنة التصوير ونشر وعرض إبداعاتهم وإتاحة الفرصة للزوار للتعرف على المواهب الموجودة والتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة الغالية.

إلى ذلك تواصل محافظة الجبيل فعالياتها الخاصة باليوم الوطني الـ89، بحزمة من البرامج والباقات المتنوعة، أبرزها مرسم "جسفت"، بمشاركة نخبة من الفنانات التشكيليات في المحافظة.

ويهدف مرسم" جسفت الجبيل" إلى تطوير المواهب الفنية عبر عديد من الورش التدريبية، في مختلف مجالات الفنون التشكيلية، مستهدفة جميع الفئات العمرية، إضافة إلى ركن الرسم الحي أمام الجمهور التي تعبر عن حب الوطن.

كما قدم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد، عروض السيارات اللاسلكية، ومشاركة الجمهور في تجارب سيارات الريموت إضافة إلى بطولة نسائية وجوائز للفائزات ومشاركة للعائلات في تجربة السموليتر للطائرة والتحكم بالريموت.

وأقيمت مسيرة وطنية في شوارع مدينة الجبيل الصناعية بالسيارات الكلاسيكية والدبابات، والخيالة، والدراجات الهوائية وطلاب الكشافة.

وكان قد شهد ركن " المرسم الحر" ضمن فعاليات الهيئة العامة للترفيه المقامة في الكورنيش الشمالي في مدينة جيزان بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، إقبالا كبيرا من الأطفال، للاستمتاع بالفعاليات المتنوعة ونثر إبداعاتهم المتعددة.

ويأتي الركن ضمن الفعاليات التي أطلقتها الهيئة بهذه المناسبة الغالية على قلوب أبناء المملكة التي تجسد مشاعر الأطفال بالاحتفاء باليوم الوطني من خلال التعبير بالرسومات الفنية عن هذه المناسبة.

كما تعزز الانتماء الوطني وممارسة هواياتهم الفنية، والإسهام في تشجيعهم وتنمية مواهبهم وقدراتهم وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير بالرسم عن آمالهم وطموحاتهم، فضلا عن التعريف بحقوق الأطفال وتشجيعهم على إبراز مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية.