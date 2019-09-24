الكشف عن خلايا عصبية تحذف المعلومات غير الضرورية

رجح باحثون من اليابان والولايات المتحدة أن هناك خلايا عصبية خاصة هي المسؤولة عن حذف المعلومات التي لا يحتاج إليها الإنسان، وذلك أثناء النوم، بحسب "الألمانية".

وقال الباحثون في دراستهم التي نشرت مجلة "ساينس" العلمية إن مخ الإنسان يعالج أثناء النوم الأحداث والمعلومات التي عايشها في نهاره.

وأوضح الباحثون تحت إشراف شونتارو إزافا، من جامعة ناجويا اليابانية، أن المخ يقوم بحذف هذه المعلومات أو حفظها، وذلك بناء على درجة أهميتها.

وقال الباحثون إن النسيان عملية نشطة، أي متعمدة، بالنسبة إلى المخ. غير أن الباحثين أشاروا إلى أنهم لا يعرفون تقريبا العمليات العصبية التي تقوم عليها عملية النسيان أو التذكر.

وأوضح الباحثون أنهم لا يعرفون أيضا مرحلة النوم التي تتم فيها عملية فرز المعلومات والتخلص من غير المفيد منها. من المعروف لدى العلماء بالفعل أن الإنسان ينتقل في نومه بين مرحلتين، الأولى مرحلة نوم حركة العين السريعة، والأخرى مرحلة نوم حركة العين غير السريعة.

تبدأ المرحلة الأولى بعد نحو 90 دقيقة من بدء النعاس، وتتميز هذه المرحلة بشدة حركات العين وارتخاء أعضاء الجسم وارتفاع معدل ضربات القلب. ويطلق الباحثون على مرحلة نوم حركة العين السريعة أيضا اسم نوم الأحلام، لأن النائم يحلم في هذه المرحلة بنشاط واضح.

وأصبح الباحثون يرجحون من خلال بعض الدراسات السابقة أن مخ الإنسان يتخلص خلال مرحلة نوم حركة العين السريعة من بعض محتويات الذاكرة.

ودرس الباحثون خلال هذه الدراسة الأخيرة دور ما يعرف بخلايا MCH في منطقة الوطاء، أو تحت المهاد، في المخ، وهي منطقة بحجم حبة الفول السوداني في قاع المخ.